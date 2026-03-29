Domingo de Ramos: el Papa León XIV pidió en su mensaje frenar la violencia y “deponer las armas”

Durante la homilía dominical en el Vaticano, el Pontífice presentó a Cristo como el “Rey de la paz” y lanzó una fuerte advertencia contra el uso de la religión para justificar guerras.

En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, el papa León XIV realizó un contundente llamado a la paz y a la reconciliación entre los pueblos, al advertir que “la violencia solo genera más violencia” y que Dios no puede ser utilizado como argumento para justificar conflictos armados.

La homilía, pronunciada en el Vaticano ante miles de fieles, estuvo marcada por un mensaje directo frente al contexto internacional atravesado por guerras, crisis humanitarias y tensiones políticas. En ese escenario, el Pontífice propuso la figura de Jesucristo como el “Rey de la paz”, en contraposición a la lógica del enfrentamiento y la división.

Un mensaje contra la guerra y la violencia

León XIV planteó que la paz no debe entenderse como una idea abstracta, sino como un valor central del Evangelio y una responsabilidad concreta de los creyentes. En ese sentido, llamó a rechazar cualquier forma de violencia y a construir caminos de reconciliación en un mundo que describió como “herido”.

Durante su reflexión, subrayó el contraste entre la actitud de Cristo —basada en la mansedumbre y la misericordia— y el clima de violencia que lo rodeaba en el relato bíblico. Mientras “se prepara la guerra”, sostuvo el Papa, Jesús se mantiene como una luz en medio de la oscuridad.

La Pasión de Cristo como símbolo de entrega

El Pontífice también invitó a los fieles a acompañar espiritualmente el camino de Jesús hacia la cruz, al que definió como un acto de entrega total por amor a la humanidad. En esa línea, destacó que Cristo no respondió a la persecución con violencia ni con venganza, sino con una actitud de entrega que transforma el sufrimiento en un gesto de amor.

Uno de los momentos centrales del mensaje fue la referencia al ingreso de Jesús a Jerusalén montado en un asno, símbolo de humildad y rechazo al poder militar. Para León XIV, ese gesto representa una toma de posición clara frente a la lógica de la fuerza: el Mesías no se impone por la violencia, sino por el amor.

“Dios no escucha a quienes tienen las manos manchadas de sangre”

En uno de los tramos más contundentes de su homilía, el Papa advirtió que la religión no puede ser instrumentalizada para legitimar guerras. En ese sentido, afirmó que Dios rechaza las plegarias de quienes promueven la violencia y tienen “las manos llenas de sangre”.

El mensaje se inscribe en una línea sostenida del Vaticano en los últimos años, que busca posicionarse como un actor moral frente a los conflictos internacionales, especialmente en regiones atravesadas por guerras prolongadas y crisis humanitarias.

Las heridas del mundo actual

En el tramo final, León XIV vinculó el sufrimiento de Cristo con las problemáticas actuales. Señaló que las heridas de Jesús reflejan hoy el dolor de los enfermos, los pobres, los abandonados y, especialmente, de quienes padecen la guerra y la opresión.

“Cristo sigue clamando desde la cruz”, afirmó, al tiempo que llamó a la humanidad a recordar su condición de fraternidad y a abandonar las armas.

El mensaje concluyó con una oración en la que se expresó la esperanza de que la violencia y la injusticia no tengan la última palabra, en un contexto global donde los llamados a la paz adquieren una creciente urgencia.

Fuente: Perfil.