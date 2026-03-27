Paraná: docentes protestaron contra el aumento "en negro" y la reforma jubilatoria

Con una marcha de antorchas que reunió a numerosos docentes este viernes en Paraná, el conflicto salarial en el sector volvió a expresarse en las calles, en rechazo a la oferta del Gobierno -que se dio por decreto- y a la reforma jubilatoria.

La movilización se realizó en el marco de un paro de 24 horas y tuvo como punto de partida la Plaza 1° de Mayo, desde donde los manifestantes marcharon hacia Casa de Gobierno. La convocatoria fue impulsada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, con la adhesión de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales y estudiantiles.

Bajo la consigna de llevar antorchas, velas o celulares encendidos, la columna avanzó por calles céntricas —Corrientes, La Paz y Laprida— hasta concentrarse frente a la sede gubernamental.

En paralelo, el paro generó diferencias sobre el nivel de acatamiento. Desde el Consejo General de Educación (CGE) se informó que el 70% de los docentes asistió a trabajar, mientras que el 30% se adhirió a la medida. En contraposición, el secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, calificó esos datos como una “cortina de humo” y sostuvo que la adhesión rondó el 80%.

El eje del conflicto continúa siendo la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la paritaria del 3 de marzo, que fue rechazada por los gremios. Entre los puntos, se incluyó un aumento del 50% en la ayuda escolar, la duplicación del boleto docente en ciudades con transporte urbano, sumas no remunerativas de 25.000 pesos para activos y 30.000 para pasivos, y subas en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en conectividad, con un tope de 60.000 pesos.

Según la propuesta oficial, estas medidas buscan garantizar que un docente que recién se inicia perciba no menos de 750.000 pesos mensuales, aunque los sindicatos consideran insuficiente la oferta y cuestionan el carácter no remunerativo de parte de los incrementos.