Los detalles de la nueva convocatoria federal para autores de todo el país

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) lanzó oficialmente la convocatoria para su Concurso de Letras 2026, una iniciativa de alcance federal que tiene como propósito fomentar, reconocer y premiar la producción de obras literarias inéditas en todo el territorio argentino. El certamen está dirigido a escritores argentinos y extranjeros mayores de 18 años que cuenten con residencia legal en el país, que podrán presentar sus trabajos en las categorías de novela, poesía, cuento, ensayo o no ficción, y la reciente incorporación de crónica para esta edición. La convocatoria se extiende hasta el 14 de abril para la mayoría de las categorías y hasta el 14 de mayo específicamente para los trabajos de crónica.

El FNA busca incentivar la creación literaria actual y brindar un respaldo institucional a autores que aún no han dado a conocer sus piezas originales. En cuanto a las condiciones de participación, el reglamento establece requisitos estrictos de originalidad y anonimato para garantizar la transparencia del proceso de selección. Cada autor podrá postular una única obra que debe ser inédita, lo que significa que no puede haber sido publicada previamente en ningún soporte físico o virtual, ni haber obtenido premios en otros certámenes nacionales o internacionales.

Las obras presentadas no deben estar participando de forma simultánea en otros concursos al momento de la inscripción. En el caso de los géneros de poesía y cuento, las bases aclaran que se deben remitir poemarios completos o libros de cuentos integrales, quedando descartada la presentación de textos individuales o aislados. La carga de los archivos debe realizarse bajo un seudónimo, evitando cualquier referencia directa o indirecta a la identidad real del autor dentro del cuerpo del texto o en los metadatos del documento.

El concurso contempla ciertas exclusiones para asegurar la imparcialidad del jurado y la equidad entre los aspirantes. En cuanto a esto, no podrán participar los funcionarios ni el personal de planta del Fondo Nacional de las Artes, tampoco los familiares directos de los miembros del Directorio del organismo. Además, quedan inhabilitados los beneficiarios de becas o premios otorgados por el FNA durante el transcurso del año 2025, los integrantes que conformen el jurado de la presente edición 2026 y aquellos ganadores de convocatorias previas que mantengan compromisos incumplidos con la institución.

Si bien se admiten obras de autoría compartida entre dos o más escritores, el reglamento prohíbe explícitamente la presentación de compilaciones o antologías de diversos autores, ya que el certamen premia la unidad de una obra creativa original y no la curaduría de textos preexistentes.

Los interesados en participar deben gestionar su inscripción a través de la plataforma oficial del Fondo Nacional de las Artes, donde también se encuentra disponible el reglamento detallado.