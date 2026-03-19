JAF llegará a Paraná con su full band para una noche de rock y clásicos

JAF se presentará con su banda en el Teatro 3 de Febrero el próximo sábado 28 de marzo.

El reconocido guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, popularmente conocido como JAF, se presentará en Paraná con su formación completa en un show que promete repasar lo mejor de su trayectoria dentro del rock y el blues nacional.

La cita será el sábado 28 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonar en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Considerado una figura central del rock argentino, JAF inició su carrera a temprana edad, pero alcanzó gran proyección cuando fue convocado por Pappo y Vitico para integrar Riff, la histórica banda de heavy metal. A partir de allí consolidó un camino solista que se mantiene vigente, con 14 discos editados, múltiples certificaciones y un estilo inconfundible.

En esta presentación en la capital entrerriana, el artista llegará acompañado por su full band para ofrecer un repertorio que combinará sus clásicos más celebrados con canciones de su último trabajo discográfico, Nocivo, lanzado recientemente.

El concierto se perfila como una oportunidad para reencontrarse con una de las guitarras más emblemáticas del país, en una noche atravesada por riffs potentes, clásicos del rock nacional y la energía de un artista que sigue marcando generaciones.