Llega la novena edición del Festival de Títeres Trotamundos a Santa Fe

La capital santafesina recibirá este sábado 21 de marzo una nueva edición del Festival de Títeres Trotamundos, un evento que regresa a la agenda cultural tras dos años de interrupción. La actividad comenzará a las 18 en el Mercado Progreso, espacio ubicado en calle Balcarce 1635, con una programación que incluye la participación de elencos provenientes de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la provincia local.

La celebración del festival se alinea con la efeméride impulsada por la Unión Internacional de la Marioneta (Unima), organismo que defiende la salvaguarda de las tradiciones de este lenguaje artístico como medio de educación. Para esta ocasión, la cartelera presenta una diversidad de técnicas y relatos que fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta realizada durante el mes de febrero. Entre las propuestas destacadas se encuentra "Cóctel", de Manu Mansilla y su Teatro de Títeres, una obra de origen bonaerense que utiliza bocones con varilla y títeres para narrar cuatro historias que transcurren entre el escenario y la platea.

Desde la provincia de Catamarca llega el elenco Chincho Poroto con la obra "Teatrín viajero zapateo y zarandeo", una creación interpretada por el titiritero Fede Abaca. La pieza presenta a Pepe Poroto y su teatrín ambulante, donde personajes como el Payaso, el Diablo y el cantante Felicio Alegría interactúan y danzan. Por su parte, la representación entrerriana estará a cargo de Títeres por la Memoria con la obra "Lxs dxs Demonixs". Esta propuesta, nacida en Paraná durante el año 2020, se basa en la manipulación de títeres de distintas escalas para relatar un suceso ocurrido en marzo de 1978. A través de figuras de la mitología japonesa como los shinigamis y los tanukis, la obra aborda la identidad y la memoria colectiva como un acto de resistencia y transmisión generacional.

La programación se completa con la participación especial del Elenco de Títeres del Teatro Municipal de Santa Fe, que presentará "De Castillos y Fantasmas". Esta aventura clásica de reyes, brujas y caballeros utiliza los códigos del teatro de títeres para cuestionar los roles establecidos, planteando una historia donde nada es lo que parece y el heroísmo se define en el desenlace de la acción.

El regreso del festival responde a una demanda tanto del público local como de la comunidad artística.

La entrada será libre y gratuita.