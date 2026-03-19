Se suspendió la función de improvisación teatral en La Salita de Perón

Los responsables del centro cultural ubicado en calle Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná, comunicaron a través de sus redes sociales la suspensión de la función del espectáculo "Impro en el Acto", que estaba prevista para este sábado 21 de marzo a las 21:30. La decisión fue tomada por los organizadores y el equipo artístico debido a razones de fuerza mayor que impiden el normal desarrollo de la actividad en la fecha estipulada.

El equipo de gestión lamentó tener que interrumpir la agenda de marzo que venía desarrollándose en el espacio de la zona céntrica.

Desde la coordinación del espacio manifestaron que se encuentran trabajando para resolver los inconvenientes surgidos y que oportunamente se dará a conocer la nueva fecha de reprogramación para que el elenco pueda concretar su encuentro.