La Feria Honoria Bustos propone una cita con la producción independiente en el Juan L. Ortiz

El Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de una nueva edición de la Feria Honoria Bustos, que se realizará este sábado de 16 a 23.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de una nueva edición de la Feria Honoria Bustos, una propuesta que vuelve a reunir a artistas, artesanos y emprendedores de la ciudad y la región en un mismo espacio. La actividad se desarrollará el sábado 11 de abril, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita, y propone un recorrido por una amplia variedad de producciones locales.

En la sala central del edificio —alrededor del emblemático vagón que forma parte del espacio— se dispondrán stands con obras de artistas plásticos en pequeño formato, además de trabajos en cerámica, madera, textiles, vitrofusión, mosaiquismo, marroquinería y orfebrería, entre otras expresiones.

Más que una feria, el encuentro se presenta como un punto de conexión entre el público y el circuito creativo independiente, ofreciendo la posibilidad de conocer de cerca los procesos y adquirir producciones originales. Además, contará con servicio de cantina y, al realizarse en un espacio cerrado, no se suspende por lluvia.

Organizada por Tres Monedas Producciones, la iniciativa también mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen sumarse como expositores, con cupos aún disponibles.

No se suspende por lluvia, contará con más de 50 expositores y una cantina que promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada. La Feria Honoria Bustos se prepara así para una nueva edición que combina arte, producción local y encuentro.