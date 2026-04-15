La Vieja Usina recibe a emprendedoras y artistas en la tercera edición de Mujer Activa

La Dirección de Mujeres, en una labor conjunta con la Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, llevará a cabo la tercera edición del evento denominado Mujer Activa este viernes 17 de abril. La jornada se desarrollará en el centro cultural La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná, iniciando a las 19 y extendiéndose hasta las 23. La iniciativa busca visibilizar y poner en valor el rol de las ciudadanas entrerrianas en la comunidad, promoviendo su participación activa en los ámbitos público, social y económico.

La programación del encuentro contempla una variada feria de emprendedoras locales, donde se expondrán productos y servicios generados por mujeres de la región, un modo de fomentar el desarrollo de la economía social y el fortalecimiento de los proyectos productivos liderados por ellas.

Complementando la oferta ferial, el público podrá acceder a un patio gastronómico y disfrutar de la musicalización de un DJ en vivo.

Además, se prevén diversas intervenciones artísticas que se sucederán a lo largo de la noche.

Desde la organización destacaron que este tipo de políticas públicas tienen como fin último consolidar el compromiso institucional en la lucha por la erradicación de la violencia de género y la generación de condiciones de mayor igualdad. Al propiciar espacios donde las mujeres puedan mostrar su capacidad emprendedora y creativa, se apuesta a la construcción de un futuro con equidad y mejores oportunidades laborales y profesionales.

La propuesta se desarrollará con acceso libre y gratuito.