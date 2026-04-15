Gainza: “Tengo un compromiso muy grande con Paraná, pero es pronto todavía para definiciones electorales”

El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, se refirió al trabajo que se viene desarrollando en los organismos del Estado, especialmente con el Tribunal de Cuentas. Reconoció errores en la comunicación de la app de salud mental y brindó aclaraciones. También adelantó posicionamientos respecto de las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gainza señaló que “la actividad del Tribunal de Cuentas se enmarca en un proceso de transformación digital, de modernización del Estado que estamos llevando adelante desde la provincia. Hoy estamos implementando expediente electrónico, donde más del 45% de la provincia ya opera dentro del sistema de expediente digital. Estos son más de 3.600 agentes de la provincia que ya no utilizan el papel ni utilizan la tramitación tradicional, sino que hoy ya utilizan un sistema que es 100% digital, lo que permite tener una trazabilidad y un seguimiento de cada expediente de una manera mucho más práctica, más fácil y más dinámica. Como la provincia ya empezó a implementar expediente digital, lo que empieza a ocurrir es que los organismos que están vinculados a cómo el gobierno opera, también necesitan actualizarse y empezar a utilizar esta herramienta digital”.

“En particular, con el Tribunal de Cuentas, ya tenemos varias acciones desde el año pasado, dos de ellas que son las más importantes. La primera es una acordada que sacó el propio Tribunal validando todo lo que se actúa de manera digital, porque todos los expedientes durante décadas se operaron de manera papel y ahora cuando uno hace una rendición digital, necesitábamos que también esté validada por el Tribunal de Cuentas. Y en un trabajo técnico en conjunto se aprobó esa resolución el año pasado. Con lo cual hoy todo lo que se opera en un expediente digital tiene la misma validez que el expediente papel. Y, por otro lado, la semana pasada lo que hicimos fue una capacitación para el 100% del personal del Tribunal donde le otorgamos a cada agente un usuario y una contraseña para que puedan hacer ese análisis y el seguimiento de los expedientes digitales dentro del sistema”, puntualizó.

Ejemplificó que “antes un auditor del Tribunal de Cuentas que quería ver un expediente tenía que pedirlo por nota, formalmente, pedir el papel, y ese expediente papel tenía que mandarlo al Tribunal una copia para que se analice y después se sacaba una especie de dictamen o se podía hacer el seguimiento. Ahora todo eso se hace 100% de manera digital. Entra el usuario al sistema de expediente electrónico de la provincia, busca el expediente y tiene una opción que es de veedor, y puede ver desde principio a fin toda la tramitación que se ha llevado adelante en cada uno de los expedientes”. “Eso va a facilitar no solamente el trabajo de cada auditor del tribunal, sino que va a ser cada vez más rápido y más eficiente cuando uno quiera buscar información”, resumió.

Al respecto, planteó que “se está haciendo un gran trabajo en conjunto con el Tribunal, estamos muy conformes y muy contentos en cómo hemos podido avanzar en esta agenda común, y creo que también tiene que ver con esto de cómo llevamos un Estado al siglo XXI. Hoy a la tecnología la usamos para un montón de cosas, parece raro que el Estado todavía no se haya aggiornado, pero venimos con mucha fuerza, con mucho impacto para tratar de que esta transformación digital que estamos desarrollando pueda, de alguna manera, también ayudar a la trazabilidad, a la transparencia y a la velocidad con la que el Estado puede operar”.

Asimismo, remarcó “el ahorro económico” que implica la digitalización y mencionó que “el año pasado ATER dejó de imprimir las boletas de los impuestos provinciales y enviarlos y ahora son 100% de manera digital. En 12 meses se va a ahorrar 4.000 millones de pesos solamente en la impresión y la distribución de la boleta. Entonces, no solamente el ahorro es en velocidad, no solamente que es más transparente y más trazable, sino que además se le suma esta otra pata de transparencia y creo que es lo que el Tribunal también hoy tiene como su agenda”.

Consultado por la operatoria de la plataforma Mi Entre Ríos, Gainza definió que “es una plataforma de ciudadanía digital, que busca que la gran mayoría de los trámites que hoy la ciudadanía hace con el gobierno provincial, lo pueda hacer de manera digital, con los mismos beneficios que decía recién del expediente: más rápido, desde cualquier dispositivo, más transparente, con un seguimiento en vivo de su trámite”.

“Hoy Mi Entre Ríos tiene más de 75.000 usuarios, y eso es importante porque estamos creciendo todos los meses en cantidad de usuarios y descargas, y el ciudadano hoy tiene más de 42 trámites que ya puede realizar: desde la boleta de ATER que se puede descargar y pagar; está la boleta de Enersa; están todos los trámites del Registro Civil; tenemos la tarjeta SUBE; un registro de clubes; registro de industrias; para los fitosanitarios para los que hacen la actividad agropecuaria el permiso se puede hacer 100% de manera digital. Y así todas las semanas estamos incorporando nuevos servicios”, detalló.

Agregó que “la semana pasada presentamos en conjunto con la Secretaría de Justicia y con la Dirección de Personas Jurídicas la posibilidad de que todas las asociaciones civiles y fundaciones de la provincia –que son más de 5.000- pueden hacer los trámites que tienen que ver sobre todo con los cambios de estatuto, la actualización de actas, y demás, se pueden hacer 100% de manera digital”.

“Creo que son pasos importantes, estamos avanzando, queremos ayudar a que la ciudadanía pueda tramitar de manera más simple con la provincia, ahorrarle tiempo y también obviamente recursos económicos en poder tramitar cada una de estas cosas con el gobierno provincial”, aseveró.

En cuanto a la polémica que se generó a partir de la presentación de Ori, Gainza admitió: “Está claro que cometimos errores en la comunicación de cómo la presentamos, pero me parece importante aclarar algunos elementos que por ahí se prestaron para confusión. La herramienta es precisamente una orientadora para padres y para docentes, no es para el paciente. Y, de hecho, cada vez que uno tiene una consulta que le pueda hacer al agente, lo primero que va a decir Ori es que no reemplaza la consulta profesional y además te deriva a los dispositivos que la provincia tiene vinculado a salud mental. Primera cuestión a aclarar, no es para el paciente, es para padres y para docentes; es una orientadora, no reemplaza la asistencia profesional”.

“Lo que quisimos es tratar de acercar información, tratar de simplificar que un docente, que a lo mejor no siempre tiene todas las herramientas en un montón de situaciones que puede estar pasando, depresión, grooming, bullying, ludopatía, bulimia, anorexia, identidad sexual, y demás, donde un docente a lo mejor no tiene toda la información para abordar o quiera saber qué hacer, en vez de que le pregunte a un buscador o en un chat GPT, queríamos disponibilizar lo que la provincia tiene preparado como dispositivo de salud mental, vinculado a que sea fácil de encontrar y que uno le pueda preguntar en lenguaje natural. Entiendo que como toda implementación de tecnología y como todo lo que es la inteligencia artificial está impactando no solo en este ámbito, sino el resto de nuestra vida. Puede generar incertidumbre, puede generar preocupación, pero insisto, es una herramienta que está pensada para orientar, para ayudar, para dar información. En el pasado lo que antes a lo mejor era mandar un volante, un instructivo sobre un tema en particular, ahora gracias a la tecnología podemos tener esa información sistematizada y más fácil y al alcance de la mano. Hoy la tecnología, más allá del análisis que cada uno quiera hacer o la opinión que tenga, es algo que está avanzando y que está siendo parte de nuestra vida. Y si nosotros podemos disponibilizar esa información para que alguien que tenga dudas sepa cómo orientarse, hacia dónde ir, dónde preguntar o cómo consultar, nos parecía que era una buena iniciativa y es por eso que propusimos esta herramienta. El tiempo dirá si pudimos cumplir el objetivo”, explicitó.

Especificó que “hasta la semana pasada teníamos más de 2.000 consultas entre lo que es la versión de padres y lo que es la versión de docentes. Y la semana que viene estamos planificando un encuentro con docentes en el Ministerio de Educación, no solamente por este tema de la consulta de Ori, sino por la tecnología y el vínculo de tecnología con los alumnos y con los docentes. Es una situación compleja también para el docente trabajar hoy con la inteligencia artificial”.

En el mismo sentido, mencionó que “el año pasado lanzamos un programa que se llama Enseñar Conectados que son 20 módulos de capacitación pensado para docentes y hoy tenemos 9.600 docentes que están haciendo esos cursos, 3.500 que ya lo terminaron, y dentro de eso también tenemos un capítulo de uso de tecnología de manera responsable y en el aula”.

“Estamos todos viendo cómo aportamos en esta situación, vimos lo que pasó en Santa Fe, sabemos la problemática que tiene la provincia de Entre Ríos con la tasa de suicidios, así que queremos aportar y lo más cómodo es no hacer nada. En esto nos podemos equivocar, podemos tener errores, pero tenemos la mejor intención y la predisposición para que esto sea una herramienta que ayude a poder revertir esta temática”, aseveró.

Política y elecciones

Consultado por sus intenciones de participar en las elecciones del año próximo, Gainza aseveró que “es muy pronto para poder tener definiciones electorales, ni siquiera tenemos definido el calendario. Hoy estamos enfocados y con la tarea de tener una gran gestión o la mejor gestión que podamos del gobierno provincial y para acompañar al gobernador Frigerio, y me parece que cuando uno tiene un rol como el que estamos llevando adelante en la provincia, creo que todavía falta bastante y que tenemos un montón de problemas a resolver en la diaria antes de ir a las definiciones que son electorales”.

De todos modos, opinó que “el gobernador tiene que tener un segundo mandato para poder profundizar mucho en los cambios que empezó”.

“Por otro lado, creo que en la ciudad de Paraná obviamente vamos a tener una propuesta. Yo tengo un compromiso muy fuerte con la ciudad, no de ahora sino desde hace muchos años, he sido concejal, en la última elección tuvimos mucha gente en la ciudad que nos acompañó en nuestra propuesta y también tenemos un bloque legislativo que está representando a esos vecinos en el Concejo Deliberante. Así que, es pronto todavía para definiciones electorales, pero hay compromiso con la ciudad”, advirtió.

Al respecto, agregó: “Tengo actividades en los barrios de la ciudad, tenemos muchas organizaciones y ONG con las que venimos trabajando, tengo un bloque de concejales que trata de recorrer, de tener propuestas y analizar los problemas que tiene la ciudad. Yo tengo un compromiso muy grande con Paraná, pero es pronto todavía para definiciones electorales. Y además va a ser una definición que tomemos en el marco de un equipo. Hoy al equipo lo lidera el gobernador Frigerio y también va a ser parte de las definiciones, ver cómo arma su propuesta electoral para toda la provincia”.

Consultado por el alejamiento del concejal Maximiliano Paulín, Gainza aseguró que “Maximiliano sigue siendo parte del bloque nuestro en el Concejo Deliberante. Ha tomado por una decisión propia trabajar más cerca de La Libertad Avanza que del PRO o del partido que nosotros veníamos trabajando. Es su segunda gestión, él tiene sus opiniones, yo tengo las mías, pero cuando vamos a la cuestión concreta de las votaciones en el Concejo Deliberante acompaña y forma parte del bloque de Juntos por Entre Ríos. Como todo en política yo tengo cinco concejales que entraron con nuestra elección en el año 2023 y cada uno también después tiene su posibilidad o su particularidad de opinar o participar como quiera. La representatividad cada uno la va construyendo de acuerdo a sus opiniones, yo tengo una buena relación con Maximiliano, él se siente más cerca de La Libertad Avanza que del PRO y después será una definición de él pensar sobre su futuro”.

Sobre la gestión de la intendenta Rosario Romero, describió: “Si tengo que decir aciertos, el avance del colectivo es importante, pero después veo que todavía falta un montonazo de cosas en una agenda que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo. No ha habido una baja de impuestos para pensar en cómo promover la inversión; sigue habiendo un Estado, por lo menos en términos de búsqueda de inversión y acompañar a quien invierte, que no es parte todavía de la agenda de la provincia. Yo creo que la capital tiene una enorme potencialidad, Paraná tiene muchísimo para poder seguir creciendo, pero necesitamos un gobierno que acompañe a quien invierte, que baje impuestos, que colabore con facilitar los trámites para la inversión, y yo creo que esa agenda hoy no ha tenido por lo menos eco en los últimos tres años”.

“Por ejemplo, el régimen de inversiones del RINI lo hemos propuesto porque entendemos que si tenemos más inversiones y la gente apuesta al sector productivo de la provincia eso después genera más empleo, aumenta la capacidad productiva y a mediano plazo vas a tener mayor recaudación bajamos la planta de empleados públicos, o sea, hicimos un ajuste en un montón de gastos que antes no se tenían en cuenta. Yo creo que cuando uno administra puede ponerse en el rol de tratar de ajustar en gastos que a lo mejor no son indispensables y tratar de tener un equilibrio para poder promover la inversión. Ese te diría que es una de las principales diferencias que nosotros tenemos. Y, de hecho, en la provincia lo estamos haciendo, pero no veo que en Paraná haya por lo menos una actitud similar vinculada a esto”, aseveró.

Como ejemplos, puntualizó: “Nosotros habíamos propuesto eliminar el concepto de la boleta de la luz que la Municipalidad cobraba. Lo hicimos en la provincia y creo que se puede hacer en la Municipalidad; de la misma forma que se pueden simplificar los trámites de habilitaciones comerciales, se pueden quitar sellados que hoy no te hacen la diferencia y que siguen siendo trabas burocráticas para el comerciante o el que invierte. Tiene que haber un plan general, no solamente una medida suelta, pero sí desde lo conceptual. En el concepto es cierto que hay menos recursos y hay que gobernar y gestionar siendo más austeros y siendo más precisos, pero por otro lado tiene que haber un plan de inversión para la Municipalidad donde uno busque con las cadenas productivas cómo generar empleo en Paraná. Paraná tiene las condiciones para poder recibir inversión, ayudando, simplificando, dinamizando el sector privado. Creo que esto es una agenda que hay que discutirla, lo hemos hecho con varios proyectos en el Concejo Deliberante y creo que en el 2027 va a ser parte de la discusión que me parece que hay que dar”, sentenció.

“No digo que el salario sea la herramienta de ajuste. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un plan donde la decisión política, la definición política, sea promover la inversión. Y para hacer eso hay que simplificar, hay que eliminar trabas burocráticas y hay que tratar de bajar impuestos vinculados a nuevas inversiones. Ese trabajo tiene que ser parte de la agenda. Paraná tiene potencial para tener una agenda productiva y de inversión, y si no la promovemos, seguimos con el mismo problema de que no tenemos inversión privada y que no tenemos puestos de trabajo nuevos para la ciudadanía”, concluyó.