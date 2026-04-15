El proyecto La Escucha invita a una nueva jornada de apreciación musical

El proyecto cultural La Escucha llevará a cabo una nueva jornada de apreciación musical este sábado 18 de abril a las 20 en el patio de Casa Madre, ubicado en La Paz 161, de la ciudad de Paraná. El encuentro propone la audición ininterrumpida y compartida del disco Dots and Loops, obra de la banda anglofrancesa Stereolab publicado en el año 1997.

Desde la producción del evento detallaron que Stereolab es una formación surgida en Londres en 1990, caracterizada por una búsqueda estética que integra los ritmos repetitivos del krautrock con influencias del jazz y el pop francés de décadas pasadas. El disco seleccionado para esta ocasión fue distribuido en su momento bajo el sello Duophonic Records, perteneciente a la propia agrupación, el cual tuvo vínculos históricos con otros proyectos de la escena independiente internacional como Yo La Tengo.

En Dots and Loops, la banda logra bajar la carga del krautrock para dar paso a elementos de la bossa nova y una experimentación electrónica que hoy es considerada un pilar del género avant-pop y la indietrónica.

El desarrollo de la jornada contempla la apertura de puertas a las 20, permitiendo que el público se acomode en el patio al aire libre de la casona, mientras que el inicio formal de la audición está previsto para las 21.

"La propuesta es simple, pero intensa: apagar el ruido de afuera y sumergirnos de lleno en el disco, de principio a fin, sin interrupciones. 66 minutos para atravesar climas, texturas y pulsos; dejar que los silencios respiren y que cada capa encuentre su lugar en el aire de la sala" indicaron desde el proyecto.

Además, el evento contará con la presencia del servicio de cafetería y pastelería del local.

Debido a que la actividad se realiza en un espacio abierto, desde el espacio sugirieron concurrir con mantas y abrigos adecuados para asegurar el confort durante la noche.

Las entradas tienen un valor de $3.600 de manera anticipada a través de este enlace, mientras que el costo en puerta será de $4.000.