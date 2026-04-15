Pequeños Seres presentará un concierto homenaje a Luis Alberto Spinetta

El grupo musical Pequeños Seres llevará a cabo un concierto en homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta este viernes 17 de abril a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, situada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana. La presentación busca realizar un recorrido exhaustivo por la vasta trayectoria del influyente músico argentino, abordando composiciones de sus diferentes etapas y formaciones icónicas.

La propuesta artística de Pequeños Seres contempla una selección de piezas fundamentales que marcaron la historia del rock nacional, incluyendo canciones de agrupaciones fundacionales como Almendra y Pescado Rabioso, así como también del período de Spinetta Jade y la posterior etapa solista del artista.

El repertorio fue diseñado para reflejar la evolución estética y poética del músico, permitiendo que el público se reencuentre con clásicos que definieron un lenguaje propio en la música nacional.

La banda se consolidó en el último tiempo como un proyecto dedicado a la reinterpretación de estas obras, sobre todo en el de las agrupaciones lideradas por el Flaco.

En cuanto a la conformación del conjunto, Pequeños Seres está integrado por Juan Solaro en bajo y voz, Quimey Balbuena en guitarra, Carlos Labarba en batería, Román Baridon Benetti en piano y voz, y Gabriel Portillo en guitarra.

El origen de la banda se remonta al ámbito escolar, espacio donde los músicos comenzaron a compartir sus primeras experiencias instrumentales antes de consolidarse como un proyecto profesional con identidad propia. Con el paso del tiempo, el grupo desarrolló una dinámica de trabajo que les permitió presentarse con éxito en diversos escenarios de la capital entrerriana y en localidades vecinas.

La actividad será arancelada. Para consultas y reservas, comunicarse al 343 4620051.