Quique recibe a La Armonía en un nuevo encuentro de la Liga Federal

La segunda rueda de encuentros correspondientes a la Liga Federal de Básquet ya está en marcha y la actividad pasará por Paraná. En el estadio Guillermo Gaya, Quique recibirá al Club La Armonía de Colón a partir de las 21.30.

Este encuentro marcará la segunda presentación para ambos en la segunda rueda de partidos de la Zona A en la Conferencia Litoral. Ambos llegan con realidades diferentes, ya que el conjunto paranaense viene de perder de forma ajustada; mientras que el colonense venció en su última presentación con un marcador ajustado.

Quique perdió en Paraná frente a Recreativo por un ajustadísimo 78-77 en el estadio Antonio Zorzet, perteneciente al Bochas. Un triple de Alan Guanco a siete segundos del final dejó al equipo de calle Alsina con las manos vacías. Actualmente, con un acumulado de 2-5, comparte el último lugar con Gimnasia de Santa Fe.

Justamente el equipo santafesino fue el que perdió ante La Armonía por 79-78 en la última presentación del Verde colonense. La victoria fue posible gracias a un doble de Patricio Impini a 10 segundos del final, seguido por una buena defensa que impidió la anotación del visitante en la última jugada del encuentro.

Con el triunfo, La Armonía pasó a acumular un récord 3-4 que lo iguala con Recreativo en la tabla: ambos aparecen en la cuarta posición. Dependiendo del resultado del encuentro que se disputará este sábado, la brecha entre ambos podría desaparecer o podría ampliarse.

La Armonía tiene a Impini como su principal anotador con un promedio de 18 puntos por juego. Detrás aparecen Pablo Bilat y Leonardo Catelotti, ambos con 11,3 tantos por partido.

En Quique, por su parte, destaca Theo Fernández con 11,9 puntos por juego, seguido por Facundo Folmer con 11 tantos por partido. También deberán tener en cuenta a Uriel Lejtman, que en su estreno con Quique anotó 26 puntos y será referencia en el próximo duelo del elenco paranaense.