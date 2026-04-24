Muntes: “El 70% del déficit de la Caja no lo producimos los trabajadores; hay otra salida”

"La transferencia sin recursos o la fenomenal deuda que tiene el Estado Nacional con el Estado Provincial. Eso no es producido por los trabajadores y trabajadoras. Que se pague salario en negro no es producido por nosotros, que no se ajuste como se debe ajustar a los que se tiene que ajustar, no es un problema nuestro", afirmó Muntes.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, analizó la protesta contra la reforma previsional y habló de las opciones que se plantean. También adelantó la postura gremial ante una nueva convocatoria a paritarias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Muntes sostuvo que el análisis de la movilización “es muy bueno para nosotros porque en esa construcción que vamos haciendo desde la Multisectorial e Intersindical de todos los sectores, fue la primera etapa del plan de lucha que culminó ayer”. “En este plan de lucha nos propusimos movilizarnos en cada uno de los sectores, en cada una de las localidades, visitarlas, interpelar a cada uno de los legisladores que todavía no lo pudimos hacer en general, pero que nos propusimos como primer objetivo encontrarnos y sumarnos todos los sectores”, especificó.

En resumen, definió que “fue muy importante esta movilización, esta jornada de lucha que definimos entre todos los sectores porque necesitamos decirle al gobierno provincial, no a la reforma provisional, y lo decimos con mucha claridad, decimos por qué, cómo y de qué forma lo estamos planteando. Esta primera etapa del plan de lucha culminó en el día de ayer y la segunda etapa la vamos a definir, pero va a ser mucho más amplia, mucho más abarcativa”.

Al respecto, adelantó que en esa segunda etapa de la lucha “estas 26 organizaciones nos encontraremos para seguir creciendo, seguir debatiendo, seguir encontrando lo que necesitamos para todos los sectores, y decirle con claridad a la Legislatura por qué no a esta reforma previsional, por qué ataca el corazón de nuestro sistema, por qué nos va a hacer más pobres, por qué ataca el 82% y la movilidad que es la clave, el corazón de nuestro sistema previsional que es el que nos garantiza tener una jubilación medianamente digna luego de trabajar tantos a en la administración pública”.

“Eso es lo que estamos planteando, que no podemos permitir que la base de cálculo sea de los 30 años porque vamos a perder más del 15% del poder adquisitivo, cambiando la base de cálculo perdemos más del 12% y vamos a tener un salario del 65-64%, eso es lo que vamos a tener, eso es lo que estamos explicando”, especificó.

En ese marco, adelantó que “en la segunda etapa de la lucha lo que tenemos definido es hablar con todos los legisladores de todos los bloques, como hicimos la primera vez y cuántas veces se trató este tema; en aquel entonces cuando este proyecto se archivó tenía más o menos las mismas intenciones que tiene ahora, aunque es más amplio, y lo hablamos con todos los legisladores fuimos a dar debate en cada una de las comisiones, en cada uno de los lugares, en cada uno de los bloques y ahí está la clave: hablar con los legisladores, hablar con la Liga de Intendentes, hablar con intendentes, hablar con los partidos políticos. En la segunda etapa tenemos que hacer todo esto porque lo definen los legisladores y es fundamental que no nos pase lo mismo que nos pasó con la obra social y que después estemos lamentando”.

“A esto lo definen los legisladores, son los legisladores los que levantan la mano y los legisladores van a ser responsables si hay reforma previsional, si hay caída del poder adquisitivo y se nos llevan la Caja de Jubilación”, advirtió.

En este marco, se refirió al planteo de ATE respecto a que el 70% del déficit de la Caja de Jubilaciones no tiene que ver con la relación activo-pasivo sino con las transferencias realizadas en su momento. “Somos claritos en eso porque no solamente nos oponemos al proyecto, sino que decimos que hay otra salida, y esa otra salida es el fondo fiduciario que garantice la equidad y que garantice que los sectores concentrados que más siguen ganando, de una vez por todas, empiecen a ser más solidarios con el pueblo entrerriano y con el pueblo argentino. Es por ahí por donde hay otra alternativa, hay otra salida, y así se lo planteamos. Y esta construcción que vamos a estar entregando la semana que viene en la Legislatura y en el gobierno, tiene que ver con esto. Explicamos cómo, explicamos por qué, cuáles son los sectores, y decimos que hay otra salida. Y esta salida tiene que ver con que el 70% del déficit no lo producimos los trabajadores, sino que es producto de definiciones políticas de diferentes gobiernos”, explicitó.

“El 70% del déficit de la Caja no lo producimos los trabajadores y trabajadoras, es un déficit normal del 29-30% y ese déficit se puede paliar en todo el mundo, porque todos sabemos que los sistemas previsionales generan déficit. Ha habido definiciones de gobierno, y muchas reformas que nos han perjudicado, como la transferencia sin recursos o la fenomenal deuda que tiene el Estado Nacional con el Estado Provincial. Eso no es producido por los trabajadores y trabajadoras, no es producido por nosotros. Que se pague salario en negro no es producido por nosotros, que no se ajuste como se debe ajustar a los que se tiene que ajustar, no es un problema nuestro. Y lo demostramos, lo explicamos en este proyecto que tiene mucha claridad. Y nos preguntamos ¿por qué siempre con nosotros? Ante eso decimos que hay otra alternativa y explicamos las dos cosas: primero, ¿por qué no a esta reforma? Y también explicamos la salida. Y esta salida es una salida política, pero tiene que ser con consenso, buscando alternativas y, de una vez por todas, necesitamos tener equilibrio”, aseveró.

Salarios y convocatoria a paritarias

Consultado por la nueva convocatoria del gobierno provincial a la mesa paritaria para rediscutir salarios, Muntes adelantó: “Nosotros vamos a plantear exactamente lo mismo. El trabajo que veníamos haciendo, el desarrollo, tiene que ver con la realidad. Primero la necesidad de recuperar el salario urgentemente porque la pérdida del 40% del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno está demostrada con claridad. Y vamos a seguir planteando exactamente lo mismo. Ocho meses de salario congelado, recomposición salarial en negro, sin aporte para la Caja de jubilaciones, sin aporte para la obra social, con lo que significa no tener aporte en estos dos organismos que son claves”.

“Tenemos que ir a buscar salarios en blanco, que sea remunerativo y a la altura de la circunstancia para ver cómo recuperamos salario respecto a la pérdida que se dio a partir de diciembre del 2023. Esa va a seguir siendo la propuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado. No la vamos a hacer parcial, no la vamos a hacer para un sector o para otro, lo que tenemos que buscar es recomposición salarial para todos los sectores, fundamentalmente para los que menos perciben. Eso es lo que vamos a plantear, no vamos a plantear por sectores, sí vamos a plantear recomposición salarial para todos los trabajadores, como lo venimos haciendo”, afirmó.

Por último, advirtió que “inclusive cuando se fue el gobierno anterior planteábamos que el salario no nos alcanzaba. Si en aquel entonces el salario no nos alcanzaba, ni hablemos ahora que la pérdida es del 40%. Esta es la derrota que tenemos como trabajadores. Esto es lo que vamos a llevar el 6 de mayo y vamos a plantear exactamente lo mismo. Pero, a su vez, los puntos que hemos planteado para seguir con la paritaria general, no se ha tocado ninguno, no se ha hablado ninguno y no nos han convocado para ninguno, y es una deuda muy grande que tiene el gobierno con los trabajadores, con el Estado provincial y fundamentalmente con los trabajadores y trabajadoras del Estado”.