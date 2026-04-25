San Lorenzo ganó un duelo clave ante Platense

Este viernes por la noche, el encuentro correspondiente a la Zona A entre Platense y San Lorenzo tuvo lugar en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del partido por el Torneo Apertura de la Liga Profesional fue Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Laura Fortunato.

La primera ocasión de peligro fue para el anfitrión. Un exigido centro de Franco Zapiola desde el costado izquierdo encontró a Víctor Cuesta dentro del área. El defensor intentó una chilena que le salió con potencia, pero careció de dirección: se fue desviada por el costado derecho del arco de Orlando Gill.

La respuesta del Ciclón fue con una jugada preparada en un tiro libre ejecutado desde el costado derecho. La habilitación de Matías Reali encontró a Ezequiel Cerutti en soledad, pero la definición del atacante encontró una veloz salida de Matías Borgogno. En el rebote el balón dio en Rodrigo Auzmendi y se fue apenas afuera. Un aviso.

Es que sería Auzmendi quien a los 27 abriría el marcador. Un tiro de esquina de Reali desde la derecha encontró el ingreso en soledad del centrodelantero, que colocó su cabezazo en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Borgogno. Golazo.

Auzmendi pudo anotar el segundo luego de un centro desde la derecha de Alexis Cuello que lo encontró solo en su ingreso por la izquierda, pero falló al momento de definir y luego chocó con el arquero del local.

Ya en la segunda mitad, Platense tuvo la primera ocasión con un tiro libre impulsado desde la izquierda que, tras un primer desvío, encontró el avance de Mateo Mendía. El defensor cabeceó directamente afuera, aunque lo hizo desde una posición adelantada: su tanto no habría sido convalidado.

El calamar siguió buscando y tuvo el avance de Gonzalo Lencina por izquierda. El atacante tocó hacia el medio para Maximiliano Amarfil, que sacó un fuerte remate que le salió al medio y no pudo evitar la intercepción de Orlando Gill para despejar hacia el tiro de esquina.

La última para el Marrón fue un cabezazo de Leonardo Heredia, que ganó en el área luego de un centro desde la izquierda. Sin embargo, su remate se fue desviado por el costado derecho de la valla visitante. Fue 1-0.

Con la victoria, el Ciclón llegó a 22 puntos y está sexto en la tabla de posiciones; mientras que el Calamar quedó 11° con 16 puntos. En la próxima fecha, el equipo de Walter Zunino será anfitrión de Estudiantes, mientras que al conjunto de Gustavo Álvarez le tocará recibir a Independiente.

-SÍNTESIS-

Platense 0-1 San Lorenzo.



Gol:

27’PT: Rodrigo Auzmendi.



Formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif.

DT: Walter Zunino.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.



Cambios:

ET: ingresó Matías Hernández por Alexis Cuello (SLO).

ET: ingresó Agustín Lagos por Juan Saborido (PLA).

20’ST: ingresó Gonzalo Lencina por Guido Mainero (PLA).

20’ST: ingresó Bautista Merlini por Maximiliano Amarfil (PLA).

20’ST: ingresó Gregorio Rodríguez por Matías Reali (SLO).

28’ST: ingresó Juan Gauto por Kevin Retamar (PLA).

30’ST: ingresó Nahuel Barrios por Facundo Gulli (SLO).

36’ST: ingresó Leonardo Heredia por Tomás Nasif (PLA).

41’ST: ingresó Diego Herazo por Matías Hernández (SLO).



Amonestados:

13’ST: Mateo Mendía (PLA).

14’ST: Mathías De Ritis (SLO).

21’ST: Jhohan Romaña (SLO).

49’ST: Nahuel Barrios (SLO).

52’ST: Franco Zapiola (PLA).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Laura Fortunato.



Estadio: Ciudad de Vicente López.

Video: Liga Profesional.