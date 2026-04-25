Aguerre atajó un penal y conservó el empate de Central Córdoba

Este viernes por la tarde hubo dos encuentros que comenzaron en simultáneo. Uno de ellos fue por la Zona A y midió a Lanús y Central Córdoba en el estadio Néstor Díaz Pérez. El árbitro del encuentro fue Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Sebastián Bresba.

El local comandó las acciones durante el primer tiempo y construyó una muy buena jugada que terminó con el remate de Marcelino Moreno desde dentro del área. La buena asociación con Eduardo Salvio lo dejó en soledad de cara a Alan Aguerre, pero su definición baja y al costado derecho se fue desviada.

El dominio del local siguió y el siguiente en contar con su oportunidad fue Sasha Marcich, que apareció en soledad por el costado izquierdo dentro del área y sacó un potente zurdazo que dio en el poste derecho de la valla defendida por Aguerre. En el rebote, Moreno intentó encarar hacia el área desde la medialuna, pero se encontró con el cruce de un rival que le sacó la pelota.

Ya en la segunda mitad del partido, el dominio siguió siendo local. Salvio construyó una muy buena jugada personal y tuvo la apertura del marcador luego de una pared con Yoshan Valois, pero su definición de cara a Aguerre se fue apenas desviada por el costado izquierdo del arco. Era un monólogo.

La primera para Central Córdoba llegó con un centro bajo desde la derecha que el entrerriano Horacio Tijanovich impulsó desde la derecha. Nahuel Losada no pudo cruzar el balón y, en absoluta soledad, Ezequiel Naya falló una ocasión inmejorable cuando solo debía empujar la pelota.

En este punto el partido se volvió de más ida y vuelta. El local respondió con un buen desborde por izquierda de Dylan Aquino, que tras ingresar al área intentó colocar su remate contra el poste izquierdo de la valla de Aguerre, pero un desvío envió su definición al tiro de esquina.

El equipo de Lucas Pusineri tuvo el gol en los pies de Tijanovich en la siguiente aproximación, sin embargo, el atacante entrerriano perdió el mano a mano con Losada luego de conseguir escabullirse entre los defensores por el costado derecho del ataque.

La chance definitiva para abrir el marcador llegó pasados los 40 minutos, luego de la sanción de un penal por falta de Alejandro Maciel contra Ramiro Carrera dentro del área. De la ejecución se encargó Carlos Izquierdoz, que remató a la derecha y se encontró con una buena estirada de Aguerre que evitó el tanto. Fue 0-0.

Con el empate, Lanús llegó a 23 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones; mientras que el Ferroviario suma 16 unidades y está antepenúltimo. En la próxima fecha, última del torneo, el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Deportivo Riestra; mientras que el conjunto santiagueño será anfitrión de Boca Juniors.

-SÍNTESIS-

Lanús 0-0 Central Córdoba.



Incidencia:

42’ST: Alan Aguerre (CCO) le contuvo un penal a Carlos Izquierdoz (LAN).



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.

DT: Mauricio Pellegrino.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Lucas Varaldo.

DT: Lucas Pusineri.



Cambios:

13’ST: ingresó Horacio Tijanovich por Lucas Varaldo (CCO).

20’ST: ingresó Dylan Aquino por Yoshan Valois (LAN).

27’ST: ingresó Tomás Guidara por Gonzalo Pérez (LAN).

27’ST: ingresó Lucas Besozzi por Eduardo Salvio (LAN).

32’ST: ingresó Michael Santos por Ezequiel Naya (CCO).

33’ST: ingresó Juan Cardozo por Lucas González (CCO).

34’ST: ingresó Matías Sepúlveda por Marcelino Moreno (LAN).

34’ST: ingresó Facundo Sánchez por Felipe Peña Biafore (LAN).

43’ST: ingresó Marco Iacobellis por Matías Vera (CCO).



Amonestados:

15’ST: Yuri Casermeiro (CCO).

18’ST: Horacio Tijanovich (CCO).

47’ST: Ramiro Carrera (LAN).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Sebastián Bresba.



Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.