La Sinfónica de Entre Ríos se presenta en el Juan L. Ortiz con un concierto solidario

La Sinfónica de Entre Ríos se presenta este sábado a las 20, en el Juan L. Ortiz, con entrada libre.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto en Paraná con una propuesta que combina música clásica y compromiso social. La cita será este sábado 25 de abril a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y acceso por orden de llegada.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la provincia y la Municipalidad de Paraná, y propone además una acción solidaria: se invita al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la orquesta contará en esta ocasión con la participación del director invitado Alex Amsel. El programa incluye dos obras de gran reconocimiento dentro del repertorio clásico: la obertura La gran Pascua rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov y la Sinfonía N.º 6 “Pastoral” de Ludwig van Beethoven.

La propuesta apunta a acercar la música sinfónica a la comunidad en un espacio cultural de la ciudad, reforzando el acceso público a este tipo de expresiones y promoviendo, al mismo tiempo, un gesto concreto de solidaridad.