Barracas le arrancó un empate a Racing a poco del final

En el estadio Juan Domingo Perón, Racing recibió a Barracas Central en uno de los dos encuentros que se disputaron en el inicio de la noche en Avellaneda. El duelo por la Zona B contó con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

Rápida intervención tuvo la tecnología en el encuentro. Es que a los cuatro minutos revisaron una acción ocurrida por el costado derecho del ataque visitante. Adrián Fernández golpeó con el codo el rostro del exPatronato Dardo Miloc y por este motivo se fue expulsado. La Academia debería jugar todo el partido con un jugador menos.

Pese a esto tuvo la primera ocasión de peligro con un centro largo desde la izquierda en el que Santiago Solari ganó de cabeza, aunque su remate se fue muy desviado por encima del travesaño.

Distinta fue la situación a los 30 minutos, cuando el centro fue impulsado por Solari para la llegada de Matías Zaracho, quien anticipó a su marcador con un cabezazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Juan Espínola para el 1-0 parcial.

La Academia siguió buscando y tuvo el segundo luego de un nuevo intento de Solari. Esta vez enganchó de izquierda al centro y sacó un disparo bajo que se fue cerca del poste izquierdo del arco visitante. En todo momento estuvo cerca de ampliar el equipo de Gustavo Costas.

Ya en la segunda mitad salió mejor el conjunto visitante, que tuvo una primera ocasión muy clara con un remate de larga distancia de Rodrigo Bogarín que se fue muy cerca del poste izquierdo de la valla de Facundo Cambeses.

Luego llegó por medio de Norberto Briasco, que recibió un pase por el costado derecho y desde dentro del área sacó un centro que se desvió en el camino y forzó a Cambeses a rechazar el balón hacia el tiro de esquina.

La insistencia durante el segundo tiempo tuvo premio para el visitante. Luego de un primer intento que le rechazó la defensa del local, Fernando Tobio sacó un remate aéreo desde el borde del área grande y estampó el balón contra el costado izquierdo del arco de Cambeses. Golazo y 1-1 para Barracas como visitante a los 35. No ocurrió nada más en el juego.

Con la igualdad, la Academia quedó en la octava posición con 20 unidades; mientras que el Guapo llegó a 21 y está una posición por encima. Ambos podrían ser superados en el transcurso de la fecha.

En la última jornada del torneo, el equipo de Rubén Insúa deberá recibir a Banfield; mientras que al conjunto de Gustavo Costas le tocará ser anfitrión de Huracán.

-SÍNTESIS-

Racing 1-1 Barracas Central.



Goles:

30’PT: Matías Zaracho (RAC).

35’ST: Fernando Tobio (BAR).



Expulsado:

4’ST: Adrián Fernández (RAC).



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Ezequiel Cannavo, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández.

DT: Gustavo Costas.



Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Norberto Briasco.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

ET: ingresó Enzo Taborda por Damián Martínez (BAR).

ET: ingresó Rodrigo Bogarín por Nicolás Capraro (BAR).

ET: ingresó Kevin Jappert por Iván Tapia (BAR).

16’ST: ingresó Baltasar Rodríguez por Matías Zaracho (RAC).

16’ST: ingresó Facundo Bruera por Jhonatan Candia (BAR).

23’ST: ingresó Alan Forneris por Santiago Solari (RAC).

26’ST: ingresó Gonzalo Maroni por Dardo Miloc (BAR).

40’ST: ingresó Matko Miljevic por Santiago Sosa (RAC).

40’ST: ingresó Duván Vergara por Bruno Zuculini (RAC).



Amonestados:

13’PT: Norberto Briasco (BAR).

44’PT: Nicolás Capraro (BAR).

50’PT: Santiago Sosa (RAC).

44’ST: Baltasar Rodríguez (RAC).



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Juan Domingo Perón.

Video: Liga Profesional.