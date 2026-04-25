Central se aprovechó de un desafortunado Estudiantes y ganó de visitante

La definición de Fernández venció a Lastra y se transformó en el 2-0 parcial.

Por la 16ª fecha de la Zona B de la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto recibió a Rosario Central en el estadio Antonio Candini - Ciudad de Río Cuarto. El árbitro del encuentro fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

El juego se abrió temprano en su desarrollo. Antes, un desborde por izquierda de Jaminton Campaz derivó en un centro bajo del colombiano para la llegada por la derecha de Gaspar Duarte. El atacante remató directamente afuera cuando la chance parecía inmejorable.

La apertura del marcador fue a los seis minutos. En este caso el centro desde la izquierda fue impulsado por Julián Fernández y encontró el anticipo dentro del área chica de Enzo Copetti, que remató de cabeza y puso el 1-0 parcial.

El León del imperio reaccionó y tuvo rápidamente una ocasión para el empate. La excelente habilitación de Tomás González encontró a Javier Ferreira solo dentro del área. El atacante abrió el pie y buscó el poste izquierdo de Jeremías Ledesma y, aunque su definición superó al arquero, acabó yéndose desviada.

En la segunda mitad del encuentro, una distracción del fondo local tras una pérdida de Ángel Di María encontró a Ferreira solo de cara a Ledesma. El atacante intentó picar la pelota por encima del arquero, pero su definición se fue desviada por el costado derecho del arco de Ledesma.

Por el contrario, el Canalla aprovechó su primera ocasión. Esta vez un pase excelente de Di María encontró el avance por derecha de Fernández. El atacante controló el balón y ajustó la definición contra el poste derecho del arco de Lastra y estampó el 2-0. Inicialmente el gol fue anulado por supuesto offside de Fernández, pero tras la revisión del VAR fue concedido al visitante.

El local descontó de inmediato. Fue con un tiro libre ejecutado por Mauro Valiente desde el costado derecho. El potente remate del jugador local venció la resistencia de Ledesma y dejó al anfitrión a tiro del empate.

Ese empate pudo llegar luego de un centro desde la izquierda para la llegada de Martín Garnerone por derecha, pero el atacante remató por encima del travesaño cuando el balón cayó en sus pies de cara a Ledesma.

La última estuvo en los pies de Juan Antonini, que apareció solo por la derecha luego de una habilitación hacia ese costado y cuando sacó el remate le faltó justeza para meterlo dentro del arco. Se fue desviado por el costado derecho.

Sobre el final, Herrera expulsó a dos jugadores del local por juego brusco grave luego de la revisión en el VAR. Juan Antonini y Gonzalo Maffini vieron la tarjeta roja a los 38 y a los 49 minutos -respectivamente- volviendo muy difícil la misión del anfitrión de empatar el juego, algo que finalmente no ocurrió.

El triunfo llevó al Canalla a los 27 puntos, con los que está segundo en la Zona B; mientras que el equipo cordobés permanece último en la tabla de su grupo con cinco unidades. En la próxima fecha, el León del imperio recibirá a Instituto de Córdoba; mientras que el conjunto de Jorge Almirón será anfitrión de Tigre.

-SÍNTESIS-

Estudiantes (Río Cuarto) 1-2 Rosario Central.



Goles:

6’PT: Enzo Copetti (CEN).

10’ST: Julián Fernández (CEN).

15’ST: Mauro Valiente (EST).



Expulsados:

38’ST: Juan Antonini (EST).

49’ST: Gonzalo Maffini (EST).



Formaciones:

Estudiantes: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Facundo Gallardo, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Javier Ferreira.

DT: Gerardo Acuña.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Julián Fernández; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

34’PT: ingresó Ángel Di María por Gaspar Duarte (CEN).

15’ST: ingresó Facundo Mallo por Emanuel Coronel (CEN).

15’ST: ingresó Carlos Quintana por Gastón Ávila (CEN).

15’ST: ingresó Alejo Véliz por Enzo Copetti (CEN).

21’ST: ingresó Mateo Bajamich por Facundo Gallardo (EST).

21’ST: ingresó Martín Garnerone por Mauro Valiente (EST).

27’ST: ingresó Nicolás Talpone por Javier Ferreira (EST).

33’ST: ingresó Federico Navarro por Jaminton Campaz (CEN).

39’ST: ingresó Francisco Galván por Gabriel Alanís (EST).

40’ST: ingresó Matías Valenti por Facundo Cobos (EST).



Amonestados:

21’PT: Emanuel Coronel (CEN).

26’PT: Gaspar Duarte (CEN).

5’ST: Gastón Ávila (CEN).

14’ST: Alexis Soto (CEN).

50’ST: Alejandro Cabrera (EST).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Antonio Candini - Ciudad de Río Cuarto.

Video: Liga Profesional.