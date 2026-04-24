Quedó conformado el nuevo plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental

Este jueves, durante un encuentro realizado en la sede de la Defensoría General, se oficializó la designación de los y las integrantes del plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) en representación de las organizaciones de la sociedad civil para el periodo 2026-2027, quienes fueron seleccionados de acuerdo con el procedimiento legal vigente.

Los encargados de firmar el acta de designación fueron el defensor General, Maximiliano Benítez; el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, y los representantes de organismos estatales que forman parte del plenario en forma permanente: la secretaria del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, y la directora general de Derechos Humanos de la Provincia, María Emma Bargagna.

Al inicio de la reunión, Benítez destacó la importancia de dar continuidad a la integración del Órgano de Revisión con integrantes de entidades de la sociedad civil, lo cual permite contar con la mirada particular de quienes trabajan territorialmente las problemáticas vinculadas a la salud mental y los derechos humanos.

Por su parte, Cabrera repasó los pasos que se dieron para la convocatoria, la recepción de las postulaciones y avales y la ausencia de impugnaciones. Los integrantes del plenario en representación del Estado aceptaron por unanimidad las designaciones y coincidieron en valorar esta participación de la sociedad.

De esta manera, durante este año y el próximo, el plenario estará integrado por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), representado por Brenda Fael, Norberto González y Susana Noemí Flores; la Asociación de Médicos/as Psiquiatras de la Provincia de Entre Ríos (AMPER) representada por Laureana Espasandín y Margarita Cermelli, y la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo - Lourdes Paraná Limitada, representada por Macarena Antonella Cantagallo, Candela Volpe Ríos y Camilia Schonals.

Estas entidades corresponden a los estamentos de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, profesionales y otros trabajadores de salud y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos, respectivamente. El Hogar de Cristo ejercerá por primera vez esta función.