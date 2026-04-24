Atardeceres en el Cementerio propone un recorrido bajo la luz de las linternas

La Municipalidad de Paraná llevará adelante este sábado 25 de abril una nueva edicón del programa Atardeceres en el Cementerio, que en esta ocasión se presenta bajo la temática denominada "Noche de linternas". La actividad comenzará puntualmente a las 19 en el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad, ubicado en la zona de calle Perú al final.

La propuesta consiste en ofrecer una experiencia de reconocimiento del patrimonio histórico y cultural de la ciudad a través de un recorrido por la denominada Ciudad de los Muertos, permitiendo que el público descubra la simbología y las obras escultóricas que componen el predio.

Para el desarrollo de este itinerario particular, la organización solicita a los vecinos que concurran con sus propias linternas o utilicen la función de iluminación de sus teléfonos para transitar los pasillos del lugar. La dinámica de la jornada plantea que, con el cementerio a oscuras, sean los propios visitantes quienes ayuden a iluminar los diversos símbolos y las esculturas que ornamentan los panteones.

Este tipo de recorridos forman parte de una agenda cultural que busca integrar al cementerio como un punto de interés histórico y educativo para los paranaenses. De hecho, la iniciativa Atardeceres en el Cementerio logró instalarse en el calendario de actividades de la ciudad, despertando el interés de gran parte de la comunidad.

La atividad será libre y gratuita.