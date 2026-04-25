Patronato desaprovechó las chances del final y empató en Turdera

El estadio Alfredo Beranger fue escenario este sábado del partido entre Patronato y Temperley por la undécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro contó con el arbitraje de Pablo Giménez.

En diez minutos de partido el dominio de la pelota era de Temperley, pero esto no quiere decir que la postura de Patronato fuera defensiva. La intención del Rojinegro era la de salir con balones largos a los laterales con Valentín Pereyra y Juan Salas proyectados por ambos lados. En el local, la conducción dependía de la imaginación de Franco Benítez y Luciano Nieto.

La primera chance clara del encuentro llegó sobre los 15 minutos. Un buen desborde de Benítez y un centro pinchado hacia la derecha terminó en cabezazo de Lorenzo Monti, que no consiguió esquivar a Alan Sosa con su remate. El arquero del Patrón controló sin problemas.

Poco después hubo otro cabezazo. Fue tras un tiro de esquina ejecutado por Nieto desde la izquierda que Valentín Aguiñagalde ganó de cabeza y remató apenas por encima del travesaño.

En un partido en el que pasaba poco y nada, la primera ocasión para el Patrón fue a partir de un tiro de larga distancia de Brandon Cortés al que le faltó dirección. El balón se le fue por el costado derecho del arco de Lisandro Morrone (ingresó por Ezequiel Mastrolía, lesionado).

El primer tiempo se esfumó sin que alguno de los dos consiguiera imponerse en el juego, mucho menos en el marcador. Poco para destacar durante los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, la primera ocasión de peligro fue del local con un centro de Nieto desde la izquierda tras el que Oswaldo Pacheco le ganó la posición a Franco Meritello. El cabezazo del defensor local se fue pegado al poste derecho de Sosa, que no hubiera llegado. Estaba más cerca el local.

Un cabezazo de Franco Soldano tras un tiro de esquina desde el costado derecho fue lo más claro del Rojinegro en los primeros 20 minutos del complemento. Al Patrón le seguía costando tener la pelota, pero a su rival le sucedía lo mismo: reinaron las imprecisiones.

En un contragolpe del local tras una buena jugada preparada de Patronato que terminó con un débil remate de Federico Bravo, Nicolás Molina estuvo cerca del gol. El atacante del Gasolero ganó de cabeza luego de un centro desde la derecha impulsado por Fernando Brandán, aunque su remate se perdió por encima del travesaño.

La más clara del equipo de Candia llegó sobre los 32. Juan Barinaga aprovechó un balón suelto dentro del área tras un despeje de Marrone y sacó el remate, pero no consiguió evitar al guardameta, que con una buena reacción acabó impidiendo el tanto y conteniendo el remate.

Después de desaprovechar sucesivamente al menos cinco contragolpes, Patronato vio como la chance de la victoria se le escurrió sin haber pateado al arco. En el final pudo llevarse algo que quizás por todo el desarrollo no mereció: fue 0-0.

Con la igualdad, Patronato llegó a 10 puntos y no consigue distanciarse del fondo de la tabla de posiciones. El Gasolero, por su parte, quedó sexto con 15 unidades. En la próxima fecha, el Patrón será anfitrión de Nueva Chicago, el domingo 3 de mayo, desde las 16; mientras que al conjunto de Nicolás Domingo le tocará visitar a Almagro, ese mismo día desde las 15.

-SÍNTESIS-

Temperley 0-0 Patronato.



Formaciones:

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Nicolás Ávalos, Lucas Richarte, Luciano Nieto, Fernando Brandán; Marcos Echeverría y Franco Benítez.

DT: Nicolás Domingo.



Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

31’PT: ingresó Lisandro Morrone por Ezequiel Mastrolía (TEM).

18’ST: ingresó Gerónimo Tomasetti por Nicolás Ávalos (TEM).

18’ST: ingresó Julián Carrasco por Franco Benítez (TEM).

27’ST: ingresó Joaquín Barolín por Brandon Cortes (PAT).

28’ST: ingresó Facundo Kruger por Marcos Echeverría (TEM).

28’ST: ingresó Nicolás Molina por Luciano Nieto (TEM).

37’ST: ingresó Alejo Miró por Valentín Pereyra (PAT).

43’ST: ingresó Marcos Enrique por Juan Barinaga (PAT).

43’ST: ingresó Bartolomé Velázquez por Juan Salas (PAT).

43’ST: ingresó Hernán Rivero por Franco Soldano (PAT).



Amonestados:

32’PT: Nicolás Ávalos (TEM).

44’PT: Juan Salas (PAT).

47’PT: Marcos Echeverría (TEM).

4’ST: Fernando Brandán (TEM).

11’ST: Franco Meritello (PAT).

12’ST: Valentín Aguiñagalde (TEM).

17’ST: Lorenzo Monti (TEM).

40’ST: Alejo Miró (PAT).



Árbitro: Pablo Giménez.



Estadio: Alfredo Beranger.