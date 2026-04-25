“Sin agua no hay vida”: este domingo tres ciudades entrerrianas marcharán en defensa ambiental del río Uruguay

Vecinos de Concordia, Colón y Gualeguaychú se movilizarán este domingo en simultáneo para reclamar por la protección ambiental del río Uruguay y los humedales de la región.

La 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín se llevará a cabo este domingo desde las 15:30, con la tradicional concentración en Arroyo Verde. Media hora más tarde está previsto el acto central y a las 17 partirá la caravana automovilística hasta el Puente que vincula a Gualeguaychú con Fray Bentos.

Este año el lema elegido por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú es “Sin agua no hay vida”, y la movilización -que se ha convertido en un emblema de la lucha ambiental en la región-, reforzará el reclamo histórico contra la presencia contaminante de las pasteras de la empresa UPM-Botnia, recordará que los gobiernos tienen tareas pendientes para lograr una efectiva protección de los ríos y humedales y reflejará que la conflictividad social y ambiental de los pueblos ribereños sigue activa por la falta de respuestas reales y concretas.

La movilización -tal como se viene organizando en los últimos años- se realizará con la modalidad de caravana de vehículos y partirá desde el paraje Arroyo Verde -sitio emblemático de la protesta donde se realizó un histórico corte de ruta-, para dirigirse hacia la cabecera del puente internacional que une Argentina con Uruguay. Tras la concentración, los participantes regresarán al mismo de partida, donde está previsto el acto central y se compartirá la lectura de la proclama conteniendo el pliego de demandas en materia de política ambiental.

Colón y Concordia

La movilización impulsada por la Asamblea Ciudadana Ambiental d Gualeguaychú, este año contará con el acompañamiento de las comunidades de Colón y Concordia, que también tienen prevista una serie de acciones en defensa del río Uruguay.

En Colón, la movilización será al Puente “General Artigas” que los vincula con Paysandú y la protesta se concentrará en el pedido de relocalización del proyecto de la refinería de HIF Global.

En Concordia, la jornada comenzará a las 15:30 con una caravana de automóviles desde la Plaza Rural hasta la rotonda de acceso al lago. Una hora más tarde se realizará una marcha desde la rotonda de acceso al lago, seguida de una asamblea popular.

Los organizadores exigen al gobierno nacional, provincial y municipal que se frene el vertido de agrotóxicos, desechos cloacales e industriales en el río, al que responsabilizan por la proliferación de algas en las playas. También rechazan la destrucción de humedales y cuestionan leyes provinciales recientes que, según denuncian, permiten fumigar a 5 metros de los ríos y a 15 metros de viviendas.

Entre sus demandas figura la adopción de un modelo productivo basado en la agroecología y la soberanía alimentaria como política de Estado, así como el rechazo a proyectos como el de la empresa HIF, a la que acusan de amenazar el ecosistema del Uruguay.