Convocatorias Culturales 2026: inscripción abierta para artistas locales de teatro, danza y música

La iniciativa busca promover la diversidad cultural, fortalecer la producción artística local y generar espacios de encuentro, intercambio y profesionalización, entendiendo la cultura como una herramienta de inclusión, identidad y participación. La inscripción está disponible hasta el 10 de mayo en la plataforma Mi Paraná.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Cultura, abrió las Convocatorias Culturales 2026, que permitirán a las y los seleccionados formar parte de la agenda cultural 2026, a desarrollarse entre mayo y noviembre en distintos espacios de la ciudad.

En este marco, se proponen cinco ciclos culturales: Primera Infancia, con presentaciones en jardines maternales municipales; Grabación de EP, destinada a proyectos musicales que podrán registrar tres canciones en el Teatro Municipal 3 de Febrero; Encuentros Culturales Comunitarios, con espectáculos en distintos territorios de la ciudad en articulación con redes comunitarias; Cultura en Escena, con funciones de teatro y danza para público general en el Teatro Municipal 3 de Febrero y la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio"; y Música en esta orilla, ciclo musical que se desarrollará en el Teatro 3 de Febrero, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio".

Podrán inscribirse propuestas dentro de una amplia variedad de géneros. En música, se incluyen folklore, cumbia, música emergente, electrónica, DJ, rap, trap, frestyle, rock, entre otros. En danza, folklore, tango, clásico, contemporáneo, jazz, urbano, danzas de colectividades y otras. En teatro, se recibirán propuestas sin restricciones de temáticas, tanto unipersonales como grupales.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Paraná (mi.parana.gob.ar), donde también se encuentran disponibles las bases y condiciones. Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a convocatoriasculturales@parana.gob.ar.

Con esta política pública, el Municipio genera herramientas concretas para acompañar a artistas locales y fortalecer el entramado cultural de la ciudad.

Para obtener más información sobre las Convocatorias Culturales 2026, hacé clic aquí.