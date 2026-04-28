Sóftbol: Argentina perdió un partido clave ante República Checa en el Mundial U23

Por el Grupo A del Mundial U23 de sóftbol que se disputa en Colombia, Argentina perdió por 9 corridas 4 frente a República Checa. El equipo europeo aprovechó varios jonrones para quedarse con la victoria, la segunda de manera consecutiva. David Pokorny, Adam Buchner, Tomas Trtilek y Andrej Sokol conectaron cuadrangulares que impulsaron a los campeones europeos.

Por su parte, con esta derrota, Argentina ahora registra una victoria y dos derrotas en la cita ecuménica y este martes buscará equilibrar la balanza cuando se mida ante el dueño de casa, Colombia.

A la hora de repasar las acciones, República Checa anotó seis carreras en la primera entrada, destacando un grand slam de Trtilek, que marcó la pauta del partido a partir de allí, señala Paraná Deportes.

Argentina intentó reaccionar, anotando dos carreras en la segunda entrada y una en la tercera, pero no pudo aprovechar varias oportunidades, dejando a seis corredores en base, incluyendo las bases llenas en la segunda entrada.

Matyas Zelinka se adjudicó la victoria para la República Checa, lanzando seis entradas con siete ponches, permitiendo cuatro hits y tres carreras. Hynek Mika entró en la séptima.