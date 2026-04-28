Frigerio, en el Honoris Causa a Gil Lavedra: “Valioso y merecido”

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la distinción Doctor Honoris Causa que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) otorgó este lunes al jurista Ricardo Gil Lavedra, que en 1985 integró el tribunal que condenó a los integrantes de la última dictadura militar. El gobernador habló de un reconocimiento “valioso y merecido, para una persona que respeto y admiro y cuya presencia es un estímulo para las luchas que estamos dando ahora”.

“Ricardo es protagonista de nuestra historia, no sólo por el juicio a las juntas, sino por su defensa irrestricta de la democracia”, valoró el mandatario y añadió que “estuvo siempre a la altura, mostrando la coherencia y la rectitud que necesita la política”.

Además, puso de relieve la distinción de Uader en cuanto “pone a nuestros ideales en el centro y les da una señal a los estudiantes: que la integridad moral importa”. Expresó “el orgullo de tener en la provincia una universidad que marca el rumbo con un reconocimiento que es el ADN entrerriano: republicanismo, democracia, federalismo”.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Universidad ámbito en el cual Gil Lavedra brindó la conferencia magistral “El juicio a las juntas y la transición democrática”, en el marco de un acto encabezado por el rector Luciano Filipuzzi y el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio.

“Este es un reconocimiento al mérito, a la trayectoria y a un trabajo basado en el esfuerzo”, empezó diciendo el rector en el inicio del acto. Repasó luego los mecanismos y procedimientos de la Universidad relacionados con el otorgamiento de un título de Doctor Honoris Causa, “para que entiendan que no es nada sencillo lograr, como se logró en este caso, la unanimidad, en un ámbito donde nos gusta debatir”.

Filipuzzi resaltó a Gil Lavedra como “una persona que dedicó su vida al derecho, en distintos ámbitos y funciones”. Marcó “el coraje y el valor de aceptar el desafío, para nada sencillo, de lo que implicó el juicio a las juntas, en el contexto de una presidencia como la de Alfonsín, que no se puede obviar cuando estudiamos la historia”.

El significado de la transición democrática

Antes de comenzar su conferencia magistral, Gil Lavedra agradeció “tantos elogios que han puesto a prueba mi pudor”. Dijo que la distinción es “un altísimo honor que agradezco sinceramente”.

Al desandar el tema de su exposición, indicó que “rememorar el pasado no es mirar para atrás, en la medida en que se pueden sacar enseñanzas para el presente y el futuro”.

Luego de repasar la historia argentina en relación a las interrupciones del orden constitucional y el poder político acumulado por las fuerzas armadas, el jurista se explayó sobre diversos aspectos vinculados al juicio a las juntas militares que comenzó en 1984 y al panorama social y político de Argentina en aquel tiempo.

“En 1983, la posibilidad de un juicio tenía enormes dificultades políticas y jurídicas; la decisión de Alfonsín fue absolutamente contra la corriente”, destacó. Y se refirió a dos circunstancias que fueron la llave para su concreción: la oralidad y la selección de casos representativos de las atrocidades que habían ocurrido en todo el país.

Gil Lavedra dimensionó aquel suceso como “de enorme impacto en el derecho internacional”, pero sobre todo hizo hincapié en que “para Argentina significó el fin de las dictaduras y un respaldo a los derechos humanos y la democracia, dejando una clara reivindicación del imperio de la ley y del estado de derecho”. Asimismo, “permitió que la joven democracia se consolide”, considerando que “la democracia es siempre una apuesta abierta; hay que luchar por ella permanentemente”.

En ese sentido, habló de “renovar el compromiso con la democracia hoy, porque es el único sistema que nos permite vivir en libertad y que se respeten nuestros derechos; donde coexisten personas que piensan distinto pero llegan a acuerdos para poder desarrollarse y vivir mejor”. Finalmente, dijo que “la ausencia de ese espíritu cooperativo, es una de las razones de la decadencia argentina”.

Detalles de la ceremonia

Gil Lavedra recibió diferentes obsequios y reconocimientos en el marco de su distinción como Doctor Honoris Causa. Uader le entregó un ejemplar de su libro “Una Universidad que transforma”, editado con motivo de sus 25 años; una obra de la artista Fernanda Alberto y juegos de mesa del grupo editorial El Equipo Azul.

Por otro lado, hubo plaquetas que destacaron su labor en pos del fortalecimiento de la democracia, de parte de la Gobernación, entregada por el propio Frigerio; de la vicegobernadora Alicia Aluani; y la Cámara de Diputados, entregada por su presidente, Gustavo Hein, junto al diputado Silvio Gallay.

Cabe recordar que la propuesta de otorgarle el Honoris Causa a Gil Lavedra surgió desde la Facultad de Ciencia y Tecnología y fue avalada en forma unánime por el consejo superior de la Universidad. El decano de dicha unidad académica, Juan Pablo Filipuzzi, leyó parte de los fundamentos que sostuvieron su postulación, destacando a “una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo, reconocido por su extensa trayectoria en la función judicial, su labor académica y su comprometida actuación en la vida pública”.

También estuvieron Román Scattini, de Ciencias de la Gestión; Daniel Richar, de Humanidades; y Aníbal Sattler, de Ciencias de la Vida y la Salud. En representación del Poder Judicial, estuvo el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela.

Se trata de la 19º distinción académica de máximo rango que entrega la Uader, sumándose a una importante lista de figuras emblemáticas en el campo de los derechos humanos, como Carmen Argibay, Estela de Carlotto, Baltasar Garzón y Rosario Badano, entre otras.