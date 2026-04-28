Darán a conocer una publicación sobre la conservación de especies animales nativas

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la presentación del Nuevo Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina, una publicación clave para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad. Será este miércoles 29 a las 17 en el Museo Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná).

La actividad estará a cargo del Dr. Javier Pereira, investigador del Conicet y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos (Sarem), institución que coordinó esta nueva edición.

La actualización 2025 del Libro Rojo, presentada a comienzos de 2026, constituye una de las evaluaciones más amplias realizadas en el país, donde se analiza el estado de conservación de 417 especies nativas con la participación de más de 450 especialistas de distintas disciplinas. El informe advierte un incremento en el riesgo de extinción en grupos como pequeños felinos, roedores cavadores y especies de la región patagónica, y constituye una herramienta fundamental para orientar políticas públicas y estrategias de conservación a nivel nacional.

Durante el encuentro se compartirán los principales aportes de esta nueva publicación, su metodología y los desafíos actuales en torno a la protección de especies de mamíferos en Argentina.

La actividad está dirigida al público en general, y será con entrada libre y gratuita.