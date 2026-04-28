Las editoriales de la UNER y la UNL presentan en Paraná y Santa Fe la nueva colección dedicada a Juan L. Ortiz

Las universidades nacionales de Entre Ríos (UNER) y del Litoral (UNL) llevarán a cabo la presentación oficial de la colección denominada "Biblioteca Juan L. Ortiz", un proyecto editorial conjunto que busca profundizar la difusión de la obra del poeta entrerriano. El primer encuentro se realizará en la ciudad de Paraná el lunes 4 de mayo a las 17:30 en la sede de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, mientras que la segunda jornada tendrá lugar en Santa Fe el martes 5 de mayo a las 18 en la Biblioteca Pública Doctor José Gálvez.

Esta iniciativa surge como resultado del compromiso asumido por ambas instituciones académicas tras el éxito de la Obra completa publicada en 2020, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de sus textos para nuevas generaciones de lectores y celebrar la identidad literaria regional a través de ediciones accesibles.

La actividad programada para la capital entrerriana contará con una modalidad híbrida, permitiendo la participación presencial y también el acceso remoto a través un enlace de una plataforma de Meet para quienes no puedan asistir al edificio de calle Alameda.

En esta oportunidad, la presentación será coorganizada con la Biblioteca Provincial de Entre Ríos y contará con la presencia de autoridades de ambas universidades, representantes de la institución anfitriona y familiares del autor de El Gualeguay. La propuesta busca dar a conocer los detalles técnicos y conceptuales de la nueva colección y reivindicar la vigencia del poeta como una figura central de las letras litoraleñas, cuya obra sigue despertando un interés sostenido que agotó rápidamente las ediciones anteriores de sus trabajos reunidos.

Por su parte, la jornada en la ciudad de Santa Fe se desarrollará en el recinto de calle 9 de Julio 2154 bajo la consigna de una lectura compartida de los textos del autor. En este segundo encuentro está confirmada la participación de referentes de la cultura y la investigación regional como Gabriela Schumacher, María Victoria Rittiner Basaez, Guille Voos y Alexis Chausovsky, entre otros invitados. Esta instancia propone un espacio de diálogo y reflexión sobre la lírica de Juan L. Ortiz.

La necesidad de reeditar la obra de Ortiz se volvió una prioridad para los equipos de gestión editorial luego de que la publicación del año 2020 se agotara en pocos meses, lo que evidenció una demanda vacante tanto en el ámbito académico como en el público general.