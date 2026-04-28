Villaguay puso en marcha el ciclo 2026 del Comedor Universitario Municipal

La Municipalidad de Villaguay informó el inicio del ciclo 2026 del Comedor Universitario Municipal, un espacio que se consolida como una herramienta fundamental para acompañar a estudiantes terciarios y universitarios de la ciudad.

Ubicado en la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo, el comedor funciona de lunes a viernes y brinda viandas saludables con menús supervisados, contemplando opciones comunes, vegetarianas y sin TACC. Los estudiantes pueden optar por almorzar en el lugar o retirar su vianda.

Este servicio forma parte de una política pública sostenida en el tiempo, orientada a garantizar igualdad de oportunidades y acompañar el desarrollo educativo de los jóvenes villaguayenses.

En este sentido, muchos de los estudiantes que cursan la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en Villaguay, acceden a este servicio, que se vuelve clave para acompañar su formación y permanencia en el sistema educativo.

Los comedores universitarios, tanto en el ámbito municipal como en el universitario, cumplen un rol central en la inclusión educativa, ya que permiten mejorar las condiciones de cursado y facilitar el acceso a una alimentación adecuada.

Desde el municipio destacaron que la continuidad de este espacio reafirma el compromiso con la educación, entendida como una herramienta de crecimiento individual y desarrollo colectivo.

De esta manera, Villaguay continúa fortaleciendo políticas concretas que permiten a más jóvenes estudiar, formarse y proyectar su futuro en la ciudad.