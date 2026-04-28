Las escuelas de danza y circo de la ciudad celebran el Día Internacional de la Danza

La Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, llevará a cabo una propuesta artística abierta a toda la comunidad este miércoles 29 de abril a partir de las 18. El encuentro se desarrollará en las inmediaciones de la Plaza 1° de Mayo de Paraná, en el sector ubicado frente al Club Social, con el propósito de celebrar el Día Internacional de la Danza. La iniciativa, organizada por las Formaciones Vocacionales en Danza de Nivel Medio de la institución, contará con la participación especial de la Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo.

Durante el desarrollo de la jornada, el público podrá presenciar alrededor de diez cuadros de danza de breve duración que estarán a cargo de los estudiantes de las tres escuelas participantes.

La programación contempla una variedad de expresiones vinculadas al danzar y a diversas técnicas corporales expresivas, presentadas tanto en formatos solistas como en composiciones grupales. Estas intervenciones artísticas se realizarán con y sin acompañamiento musical, permitiendo que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos en un entorno de exposición pública. Además, la actividad está pensada como una oportunidad para que los estudiantes atraviesen experiencias escénicas formativas fuera del aula.

La propuesta institucional persigue objetivos vinculados al reconocimiento de la danza como una parte fundamental del patrimonio cultural, simbólico y afectivo de la sociedad. A través de estas presentaciones, se busca homenajear a referentes locales de la educación artística y del campo de la danza, destacando su trayectoria y aporte a la formación de nuevos profesionales.

Asimismo, la celebración pretende poner en valor el trabajo cotidiano que realizan las escuelas artísticas de la ciudad y de la provincia, visibilizando las prácticas pedagógicas.

La actividad será libre y abierta a todo público.