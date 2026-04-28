Básquet: La Unión se metió entre los ocho mejores de la Liga Argentina

La Unión se quedó con la llave ante Pico FC y se metió en cuartos de final donde lo espera Santa Paula.

La Unión de Colón superó por 83 a 79 a Pico FC y se instaló en los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet al terminar la llave 3 a 2. Ahora el elenco entrerriano enfrentará a Santa Paula de Gálvez, equipo que proviene de la otra Conferencia, y lo hará con ventaja de localía.

El partido en suelo colonense

El Rojo entró mejor, supo tener paciencia, convirtió, jugó y le puso su ritmo al partido. Pico FC corrió de atrás y estuvo los primeros tres minutos sin poder convertir, sin embargo, de a poco se encontró con el aro para descontar. Paso a paso y con un inicio trabajado, La Unión se quedó con el primero por 23 a 18.

Al segundo periodo regresó mejor el visitante que logró cerrar espacios, y sumar para llegar a liderar el tanteador. Hasta que La Unión reaccionó y con lo justo se fue al descanso arriba por 42 a 40.

A la vuelta del entretiempo, los de Morla supieron contener mejor la situación. Estuvieron más fuertes, intensos y con el juego más preciso. Los de Guastavino no fueron menos, pero pagaron caros los errores en la falta de comunicación con algunas jugadas particulares que terminaron en pérdida. Los visitantes lo cerraron con victoria parcial por 66 a 69 aunque perdieron a su referente, Rodrigo Sánchez, por lesión.

El final fue intenso, digno de un quinto de juego, la visita pisó el acelerador, pero los colonenses le pusieron freno a la historia. Con coraje, intensidad y algunas posesiones claves de presión defensiva, pasaron al frente.

Con menos de 20 segundos por jugar Pico FC tuvo la bola para empatar, pero la defensa del dueño de casa forzó una pérdida por ocho segundos que terminó siendo definitoria.

La Unión festejó en su casa por 83 a 79, y se llevó el pase a cuartos de final, donde enfrentará a Santa Paula con ventaja de localía.