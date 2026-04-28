Operan con normalidad la producción y distribución del servicio de agua potable en Paraná

Pasada la medianoche, pocas horas después de producida la falla eléctrica, se restablecieron a pleno los sistemas operativos de captación de agua en Toma Nueva, y de potabilización en la planta Echeverría.

La rápida intervención técnica del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias permitió subsanar la falla eléctrica de un transformador que había reducido a menos de la mitad, el volumen de extracción del recurso del río Paraná para su tratamiento.

Durante la madrugada, realizadas las reparaciones de los desperfectos ocasionados por la falla eléctrica, se fueron reanudando los procesos electromecánicos de gestión del servicio, y comenzaron a recuperarse los niveles de reservas de agua en los centros de distribución, con los caudales y presiones adecuados.

La distribución del suministro por la red pública ya funciona a pleno y la normalización de la cobertura en todo el ejido urbano será durante esta mañana.

Se recuerda que durante el avance de los trabajos de reparación de la falla eléctrica en uno de los transformadores -que afectó a tres de las cinco bombas en el muelle de Toma Nueva-, el servicio de agua potable en la ciudad continuó operando aunque con volumen reducido, en sus distintas fases, de captación, producción y distribución del servicio.