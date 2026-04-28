Seba Macchi llevará su nuevo trabajo discográfico a la Casa de la Cultura

El músico y compositor Seba Macchi realizará la presentación oficial de su nuevo disco titulado Grita en mí este sábado 2 de mayo a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El encuentro tendrá lugar en la sede ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la capital provincial, donde el artista estará acompañado por la formación Colectivo Baldío. El objetivo de este concierto es dar a conocer una propuesta que marca una nueva etapa sonora en la trayectoria de Macchi, caracterizada por un acercamiento al rock nacional y un pulso eléctrico que se diferencia de sus trabajos anteriores.

Los organizadores prevén una instancia previa en el patio del espacio cultural, donde se podrá disfrutar de una selección de música en vinilo para ambientar la llegada del público.

En lo que respecta al contenido musical de Grita en mí, la obra propone un registro de música viva capturado en tiempo real. En esta oportunidad, Seba Macchi y Colectivo Baldío compartirán el escenario con invitadas especiales de la escena regional, como la cantante Flopa Suksdorf y la bajista y compositora Emilia Cersofio. La incorporación de estas artistas busca enriquecer el ensamble sonoro que atraviesa la producción actual de Macchi.

Durante toda la velada, el espacio contará con servicio de barra y propuestas gastronómicas.

La actividad es de carácter arancelado y las entradas se encuentran disponibles en gradatickets o de forma presencial en el local The Music Store.