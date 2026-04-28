La Biblioteca Popular suma a su propuesta cultural un taller de dibujo y pintura

La Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la capital provincial, anunció la apertura de un nuevo espacio de formación artística denominado La Covacha, dedicado exclusivamente al dibujo y la pintura para jóvenes y adultos. Las clases se desarrollarán todos los martes en el horario de 18 a 19:45, bajo la coordinación de la docente Priscila Bruschi, y tienen previsto su inicio para el mes de mayo.

El objetivo de esta propuesta es brindar un ámbito de acercamiento al arte donde los interesados puedan explorar su capacidad creativa y experimentar con diferentes técnicas plásticas, fomentando el desarrollo de habilidades expresivas.

El taller está diseñado para recibir a personas a partir de los 16 años de edad, sin distinción de género ni límite de edad máximo, buscando integrar a jóvenes y adultos en un mismo proceso de descubrimiento visual. Según indicaron desde la organización, no es requisito contar con conocimientos previos en la materia ni haber transitado experiencias formativas anteriores en artes visuales, ya que la metodología de trabajo está orientada a quienes deseen dar sus primeros trazos y animarse a experimentar con los materiales desde un nivel inicial.

La propuesta se centra en el acompañamiento individualizado para que cada participante pueda avanzar a su propio ritmo mientras conoce las herramientas básicas del dibujo y la pintura.

Un punto importante a tener en cuenta es que la actividad está destinada a los socios de la Biblioteca Popular del Paraná. No obstante, aquellos interesados que aún no formen parte de la institución pueden acercarse a la sede para realizar el trámite de asociación y así quedar habilitados para inscribirse en este o en otros talleres.

Para obtener información detallada sobre los costos, materiales necesarios o para asegurar una vacante, deben comunicarse directamente con la coordinadora Priscila Bruschi al teléfono 343 5191011.