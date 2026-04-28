TC Pick Up: Mariano Werner sumó una pieza clave que ya dio frutos

Mariano Werner ganó el domingo en La Plata con el aporte de Rodolfo Di Meglio en el equipo.

El paranaense Mariano Werner se llevó el triunfo en la tercera fecha del campeonato 2026 de TC Pick, fue la primera a bordo de la Foton Tunland G7. Para este fin de semana, donde el entrerriano recuperó la sonrisa, sumó un viejo conocido a su estructura de trabajo.

Se trata de Rodolfo Di Meglio, quien trabajó junto al Fadel Racing para conseguir este éxito, comenzando con un ensayo fundamental entre semana en La Plata: “Trabajamos mucho junto al equipo, los chicos son unos monstruos. Hubo que hacer grandes cambios, Mariano aportó mucho el arriba del auto en la prueba. El camino que tomamos fue agresivo, pero sabíamos que iba a rendir sus frutos”.

A lo que añadió: “La clave fue que hicimos la serie rápida y después buscamos que la camioneta tuviera una buena tracción y que él administre el ritmo a lo largo de las vueltas de la final”.

¿Podrá ser el histórico preparador una ayuda para Werner en el Turismo Carretera?: “No hablamos del TC. Tengo una relación de siempre con él, todo lo que podamos hacer en conjunto esta bueno”.