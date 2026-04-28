Salud Mental: Blanzaco será interpelado en Diputados a partir de las 11 de este martes

La decisión de interpelar a Daniel Blanzaco en una sesión especial está establecida en un proyecto de resolución aprobado el miércoles 8 por la Cámara de Diputados. El objetivo es que brinde ante los legisladores un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática del suicidio en el territorio provincial.

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista Silvina Soledad Deccó y surge de la necesidad de obtener respuestas concretas sobre el abordaje estatal de esta problemática que ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayor tasa de suicidios por habitante.

De acuerdo al texto del proyecto, aprobado el 8 de abril pasado, el funcionario deberá brindar un "informe detallado y explicaciones sobre la situación actual de la problemática del suicidio en la provincia ", incluyendo datos precisos sobre la cantidad de casos y los recursos que el Estado destina para combatirlos, publicó Apf Digital.

El pliego de preguntas que el Ministro deberá responder es exhaustivo. Entre los puntos más destacados, se le solicita detallar las "estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento", así como también informar sobre los "programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución".

Asimismo, se busca conocer la infraestructura real con la que cuenta la provincia, exigiendo datos sobre la "cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema público" y el funcionamiento de los "dispositivos de atención en crisis, líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para personas en riesgo".

“La problemática del suicidio constituye un desafío creciente en materia de salud pública, con profundas consecuencias sociales, familiares y comunitarias. Las estadísticas recientes señalan aumentos preocupantes en las tasas de suicidio y tentativas en varios departamentos de la provincia, incluidos sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes", afirmó Deccó.

Para la legisladora, no se trata solo de una cuestión de gestión administrativa, sino de una responsabilidad institucional. “El control parlamentario de los actos del Poder Ejecutivo es una herramienta constitucional que permite a esta Honorable Cámara evaluar la ejecución de las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio", sostuvo.