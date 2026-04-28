Proyectarán un documental que recorre las consecuencias sociales y ambientales del extractivismo

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevará a cabo la proyección del largometraje documental titulado Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná (2026). La actividad se desarrollará este miércoles 29 de abril a las 18:30 en el Auditorio Rodolfo Walsh, situado en calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná.

El evento es organizado por el Foro de Recuperación del Paraná y busca fomentar el debate público en torno a la soberanía y el modelo extractivista, utilizando la producción cinematográfica como un disparador para el análisis colectivo de la realidad territorial y económica de la región.

El documental fue dirigido por Andrés Cedrón y toma como base conceptual la investigación desarrollada en el libro de Luciano Orellano. Esta pieza audiovisual recorre diversos espacios culturales, universidades y sedes de organizaciones sociales y sindicales de todo el país. Se trata de una producción de carácter independiente que da continuidad a la línea de trabajo iniciada por el realizador en obras previas, entre las que destaca Cuellos blancos, el caso Vicentín.

En esta oportunidad, el film se estructura como una denuncia sobre el impacto del modelo neoliberal en Argentina, analizando pormenorizadamente las consecuencias sociales, económicas y ambientales que dicho sistema genera en las poblaciones y sus recursos naturales.

A través de una serie de testimonios que incluyen las voces de académicos, referentes sociales, trabajadores y habitantes de los territorios directamente afectados, el documental logra vincular problemáticas de escala local con procesos estructurales que atraviesan a la nación.

La obra recorre ejes temáticos como la pobreza estructural, el saqueo territorial, el ecocidio y las diversas luchas que se sostienen por la soberanía territorial, económica y alimentaria.

La actividad será gratuita y abierta a todo público.