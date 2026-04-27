Romero: “A los Estados municipales cada vez se nos demandan más cosas que no son propias del rol municipal”

En una extensa entrevista, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo un repaso de la gestión y de las temáticas que se van trabajando como estacionamiento medido, nuevo servicio de colectivos, ayuda social, entre otros.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero hizo un balance del encuentro de intendentes donde participó en Tucumán y dijo que “en algunos aspectos siento que estamos muy bien, que estamos cuidando este patrimonio intergeneracional como es el ambiente, y en otras cosas, como obras estratégicas, también pienso que nos falta”.

“El encuentro en Tucumán era una red de intendentes ante el cambio climático, por eso expuse sobre el Parque Solar de Paraná, sobre la luminaria LED, sobre el plan de arbolado, el eje de sustentabilidad que atraviesa la gestión gubernamental local, pero además hice una gestión ante la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para avanzar en esto de tener financiamiento internacional para lo que Paraná necesita que es una planta de tratamiento de fluentes y un colector cloacal sur. Hay obras que son fundamentales hacia el futuro para cuidar nuestro río, para evitar la contaminación y hacen a la salud de la población como es ese colector cloacal que nos ayudaría a terminar el 30% de cloacas que faltan la ciudad, porque si bien tenemos un buen porcentaje, que es un 70% cubierto en la ciudad, nos falta un 30%. Y estos intercambios como el de Tucumán son necesarios”, planteó.

Mencionó que en la oportunidad “se conformó una mesa nacional con los intendentes como representantes de distintas provincias, yo quedé como representante de intendentes de la provincia” y definió que “son buenos ámbitos para visibilizar lo que queremos las ciudades en materia de ambiente, lo que nos falta y lo que ya tenemos”.

Destacó asimismo que “impresionó muy bien el tema del Parque Solar. Cuando expuse destaqué los 10.000 paneles solares que vamos a empezar a funcionar a mediados de año y que vamos a producir más de 7 megas de energía todos los meses, generó muchas preguntas después en el ámbito de charlas. Generó mucho interés el tema del Parque Solar porque no son muchas las ciudades que tienen parques solares o tienen parques solares más chicos”.

En otro orden de temas, consultada por el nivel de recaudación de tasas, la intendenta sostuvo que “la mayor preocupación que tenemos es la merma en la coparticipación nacional y la coparticipación provincial, porque notamos un declive. En la recaudación local lo sentimos también, pero fundamentalmente porque los comercios han tenido una merma en ventas y eso impacta en la tasa comercial donde tenemos un declive, pero no diría que es la misma disminución que tenemos de coparticipación nacional”.

“Lo que más preocupa es la coparticipación nacional, que impacta desde luego en el ingreso de la provincia y eso influye en los ingresos de todos los municipios entrerrianos. Igualmente, yo mentiría si digo que los paranaenses dejan de pagar las tasas. Al contrario, hay una conducta de pago en Paraná y por eso el paranaense también demanda cosas. Y a propósito de eso quiero decir que las últimas demandas que vienen son por el bacheo, y eso lamentablemente cuando llueve mucho, se atrasa; y a su vez el agua es el primer enemigo del pavimento”, refirió.

Agregó que “no tenemos reclamos tanto por falta de agua, sino por pérdidas, que son las que estamos solucionando, porque, a su vez, generan el bache. Pero las lluvias provocan deterioro del pavimento en todas las ciudades”.

Transporte público

En relación con el nuevo servicio del transporte de colectivos, Romero aseguró que “no hay retroceso. Es todo avance lo que tenemos en Paraná. Hemos avanzado en el IPK (índice de pasajeros por kilómetros), es decir en la cantidad de gente que se sube al colectivo, y si seguimos en la curva de aumento de posibilidades de que la gente se suba al colectivo vamos a ir bajando la cantidad de costo por kilómetro que tenemos que subsidiar desde el municipio. Nosotros subsidiamos con provincia y la mayor parte del subsidio es nuestro, es municipal. Pero el balance es excelente”.

“Los colectivos cero contaminación son muy buenos, tenemos un 20% que son a gas; toda la flota que vino a Paraná es cero kilómetro; y bueno, quizá lo negativo ha sido que tenemos en ciernes un conflicto permanente que nos plantean quienes agreden a la flota de colectivos tirando piedras o hasta disparos, por este concepto de que la empresa tendría que absorber a todos los trabajadores de las anteriores empresas que es un conflicto que ha sido planteado por el gremio del sector. Nosotros hemos dialogado con la empresa que se hizo cargo de la concesión para que privilegie incorporar a los trabajadores de las anteriores empresas, pero no es una obligación que podamos imponerle porque no hay una continuidad en la prestación del servicio. Respetando los derechos de los trabajadores, nosotros decimos que lo primero que tenemos que hacer es pensar en los paranaenses y tenemos hoy un servicio de excelencia”, señaló.

Acotó que “el ideal sería que tuviéramos 120 colectivos, pero también hay que pensar en cuánto la ciudad puede poner todos los meses para sostener un buen servicio, toda vez que no tenemos ningún aporte de Nación”. Planteó además que “todas las ciudades, inclusive las provincias como en el caso de Mendoza, aportan subsidios para sus empresas concesionarias. Y, por ejemplo, el intendente de Córdoba me comentó que ellos aportan un tercio de lo que sale la tarifa plana por pasajero que sube a los coches. Es decir, todos estamos haciendo un gran esfuerzo”.

En ese sentido, dijo que “tenemos presupuestado este año arreglo de garitas y compra de garitas, así que en ese proceso estamos, porque desde luego que hacen falta más, porque en muchísimos casos se han removido las que estaban muy deterioradas y otras las hemos arreglado y pintado. Este año va a ser un año en que especialmente le prestemos atención a eso”.

De todos modos, anticipó que “lamentablemente muy pronto va a haber un aumento del boleto de colectivos, porque en Santa Fe ya está en 1710 pesos y nosotros venimos con una necesidad de aumentar el boleto, incluso por el hecho de que estamos subsidiando mucho el pasaje, y lamentablemente tendremos que tomar esa decisión en estos días”.

Estacionamiento medido

Por otra parte, Romero remarcó que “tenemos en licitación el sistema de estacionamiento medido y el 15 de mayo estaríamos abriendo las ofertas”.

Sobre ello, deseó que “ojalá que se presenten varias ofertas, que podamos en la ciudad ordenar el estacionamiento porque es vital que lo hagamos; tenemos mucha queja de vecinos ante la informalidad que existe porque teníamos un viejo sistema con lo que llamábamos el tarjetero que compraba tarjetas, pero ese sistema desapareció, después vino una empresa que prestó el servicio en Paraná que le costó a la ciudad pagar un juicio muy grande. Por lo tanto, vamos a mirar muy bien las distintas ofertas y una de las cosas que pretendemos es que los oferentes también contemplen o ayuden en una salida a los trabajadores informales que hace años que llevan el pan para su casa de la mano de un sistema que envejeció, porque ya nadie compra la tarjeta”.

Adelantó que “el dinero en efectivo tiene que desaparecer del sistema de estacionamiento medido, tenemos que ir a sistemas digitales, que sean amigables y que la gente pueda estacionar con reglas claras. Va a haber alguna atención especial para los frentistas para que puedan estacionar un rato y va a haber algunas normas especiales en la ciudad, y con ese estacionamiento creemos que vamos a ordenar mucho más y vamos a estimular también a que se tome el colectivo. Y creo que tenemos que apreciar que el transporte público es lo que se viene en todas las ciudades del mundo”.

Aclaró que el estacionamiento medido “no se impondrá en el Parque Urquiza en la zona donde la gente va a hacer recreación, pero sí en algunos lugares y en algunos horarios atípicos en que la gente estaciona para ir a un comedor o a un servicio gastronómico. Ahí sí se va a regular”.

“En realidad, el Parque no tiene estacionamiento en Costanera por la bicicenda, pero debo adelantar que se va a cambiar de mano la bicicenda, se va a poner recostada sobre la vereda principal de la Costanera. Creemos que así va a ser más funcional, eso va a ocurrir en los próximos días, estamos en esa tarea ya. Y la Costanera va a seguir siendo doble sentido, con velocidad reducida, sin colectivos, pero tenemos dos estacionamientos municipales que son importantes y gratuitos”, explicitó.

“Todo se va a regular y se van a aplicar las normas vinculadas a las ordenanzas vigentes y se van a hacer acciones para disuadir que a las 10 de la noche esté alguien cobrando por el uso del estacionamiento. La policía, como en cualquier ciudad de la provincia, colaborará frente a las contravenciones que se produzcan, pero nosotros también lo haremos con nuestros inspectores municipales”, vaticinó.

En cuanto a las opciones para quienes hoy ofician como tarjeteros o cuidacoches, la intendenta afirmó que “en la Municipalidad tenemos capacitaciones que vamos a poner a disposición para que se aprenda electricidad, carpintería y otros oficios, y vamos a estimular la conformación de cooperativas y vamos a difundir que la gente y las empresas en el sector privado incorpore o le dé trabajo a esas cooperativas con capacitación laboral. Nosotros también en algunas tareas especiales que hacemos en la ciudad, que ya contratamos cooperativas, vamos a establecer ese vínculo siempre y cuando haya esa capacitación, que la vamos a dejar ofrecida en forma inmediata en estos meses. Así lo hemos dialogado con ellos y sabemos que no todos van a poder ser incluidos en el nuevo sistema, pero si optan por la alternativa de capacitarse, sin duda podemos ofrecerle alguna otra solución en el sector privado o en el sector público para tareas que necesite la ciudad”.

Compleja situación social

Consultada por las complicaciones que genera la crisis económica y el aumento de la cantidad de gente en situación de calle en la ciudad, Romero evaluó que “el problema que tenemos todos los Estados municipales es que cada vez se nos demandan más cosas que no son propias de los Estados municipales, que no son nuestras obligaciones básicas con el ciudadano. En este momento contamos con Cáritas, que con ayuda del municipio tiene otro refugio también, y estamos pensando en mejorar el refugio de calle Belgrano, e incluso hasta de trasladarlo a otro lugar con un poco más de amplitud”.

Advirtió que “al dueño de esa casa le tenemos que reparar el inmueble, porque tiene un cierto deterioro, producto de la cantidad de personas que allí están, pero también sería irresponsable de mi parte decir que nosotros nos podemos hacer cargo de todo, porque no alcanzan los recursos municipales, no son elásticos. Y, al contrario, al ir en retroceso, tenemos obligaciones básicas, recolección, limpieza de la ciudad, bacheo, construir, terminar obras. Y no es una obligación básica del Estado municipal, lo hacemos por nuestro concepto humanista de la gestión, y hacemos lo posible”.

Sobre las acciones municipales al respecto, mencionó: “Dialogamos mucho con el Banco de Alimentos, tratamos de abaratar o bajar los costos de toda la ayuda alimentaria que estamos dando. El otro día hubo un concierto de la Sinfónica y allí animamos a la gente a que lleve alimentos no perecederos. Pero, es un problema más profundo, es un problema que Nación tiene que encarar y que la provincia tiene que encarar”.

Otros proyectos

Sobre otros aspectos de la gestión, señaló que “se avanzó con uno de los programas ícono de la gestión, que era el Construir Valores, y hemos avanzado impresionante en la cantidad de resultados que tenemos con clubes, con asociaciones, con contención de chicos dentro de los clubes. En eso podemos exhibir números muy buenos desde lo humano. Por otra parte, con el Banco de Tierras lamentablemente nos faltan recursos para invertir en la incorporación de más terrenos. Este año le vamos a tratar de poner un poco más de vigor, porque lamentablemente el parate de la construcción y el parate de los recursos que nos venían a la Municipalidad nos hace retraer en cierta política. Para los programas especiales no nos podemos salir de lo que la gente nos demanda todos los días, nos demanda la luz, nos demanda el bache nos demanda el agua y eso se lleva gran parte de los recursos de la Municipalidad, y así debe ser”.

Sobre la regularización dominial en barrios populares, comentó que “el año pasado regularizamos muchos barrios y en este año seguimos en esa tarea. Simplificamos los procedimientos en la Secretaría de Planificación y estoy demandando más simplificación. No estoy conforme con la velocidad, porque establecimos un procedimiento que era de las audiencias únicas, que todos los sectores que tengan que opinar dentro de la Municipalidad opinen en el mismo acto, pero no estoy conforme todavía con la marcha, yo quisiera que este año terminemos de regularizar todo lo que tenemos en trámite. En ese sentido entiendo que va a ayudar mucho el procedimiento de despapelización que vamos a hacer y que a mediados de este año lo tenemos que tener completo”.

“No va a haber más expediente papel, por lo tanto, ya no va a existir más el pretexto de esos expedientes voluminosos que, hasta para un sumario administrativo, requieren de una cantidad de tiempo, de espacio, de papel que se acumula y de pases entre las oficinas. El expediente totalmente digital nos va a ayudar a eliminar pasos y a transparentar las demoras. Todavía nos faltan barrios por regularizar en la ciudad y el propósito de la gestión –así como queremos terminar 100% LED a fin de año- es terminar también de aprobar todos los loteos viejos que tienen a la gente sin títulos”, sentenció.

Proyecto para el Parque Varisco

Consultada al respecto, la intendenta reconoció: “No estoy en condiciones de anunciarlo todavía, pero tenemos un master plan para el Parque y una zona que va a ser para los clubes, para las Federaciones de deportes y lo vamos a ir habitando con distintas actividades. Habrá un predio que va a ser cedido para un Museo de Malvinas y otro predio en el que vamos a poner un circuito para que las escuelas lo utilicen para educación vial. Un circuito que va a ser hecho por la Municipalidad, le vamos a pedir colaboración a algunas organizaciones como organizaciones de seguros para que nos ayuden a construirlo. Ya tenemos el diseño armado y lo vamos a empezar a ejecutar en estos meses a modo de ir habitando el Parque, porque el Parque no se va a sostener si no lo habitamos entre todos. Y con los veteranos de Malvinas me comprometí el 2 de abril a darles un predio en comodato. Ellos ya tienen fondos de inversión para un museo que se construiría allí y se van a ocupar incluso del mástil donde tenemos la enorme bandera, y los veteranos de Malvinas van a ser los encargados de su custodia”.