El paranaense Rossetto, entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas

El jugador paranaense Franco Rossetto se ubica en el top 5 de los principales tryman del Súper Rugby Américas 2026. El jugador formado en Estudiantes de Paraná, que representa a la franquicia Capibaras XV, sumó seis tries en la temporada, cifra que lo coloca en la parte alta de una tabla en la que aparecen 10 rugbiers

El liderazgo del ranking está encabezado por Juan Ignacio Greising Revol (Dogos XV) con 10 conquistas, mientras que un nutrido grupo de jugadores lo sigue con seis y cinco tries, entre ellos el paranaense, que comparte posición con nombres destacados del certamen como Ignacio Bottazzini, Santiago Pernas Machain y Facundo Pueyrredón.

La presencia de Rossetto en este listado no solo resalta su rendimiento individual, sino también el impacto inmediato de Capibaras XV que ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones en su primera participación en una competencia que crece a medida que pasa el tiempo.