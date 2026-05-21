El vecinalismo de San José denunció en el Tribunal de Cuentas a la Municipalidad por la compra de motoguadañas

Concejales opositores denunciaron presuntas irregularidades en el alquiler y compra de motoguadaña por parte del Municipio de San José.

Los concejales del bloque “Vecinalismo por San José” presentaron el pasado 12 de mayo una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en la que solicitan la intervención del organismo provincial y una auditoría sobre procedimientos de contratación realizados por la Municipalidad de San José (Departamento Colón). La presentación apunta a posibles irregularidades administrativas, direccionamiento de ofertas y falta de transparencia en licitaciones vinculadas al alquiler y compra de motoguadañas.

Según consta en el escrito elevado al organismo de control, los ediles cuestionan específicamente la Licitación Privada 16/2024 y el Concurso de Precios 24/2025, así como los decretos de adjudicación 279/2024 -ampliado posteriormente por el Decreto 133/2025- y 197/2025.

De acuerdo con la denuncia, en los pliegos de ambas contrataciones “se han incluido requisitos de marca y modelo específicos que limitan la participación de otros oferentes”, condiciones que, sostienen, coinciden con la flota de motoguadañas perteneciente a la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad de San José, entidad que hasta ese momento alquilaba esos equipos al Municipio.

Los concejales consideran que esta situación pudo haber restringido la competencia y generado un posible perjuicio económico para las arcas municipales. En ese sentido, señalaron que el Municipio habría terminado abonando “una suma muy superior al valor de compra de motoguadañas nuevas” entre el alquiler y la posterior adquisición de equipos usados.

Ante esta situación, solicitaron al Tribunal de Cuentas que inicie una investigación formal sobre el proceso, realice una auditoría integral de los expedientes de contratación correspondientes a 2024 y 2025 y requiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Municipalidad de San José las facturas de compra originales de las diez motoguadañas involucradas en la operación. Además, pidieron que se suspenda preventivamente cualquier pago en caso de detectarse “vicios graves” en el procedimiento.

Consultado sobre la presentación, el intendente de San José, Gustavo Bastián, defendió la legalidad y transparencia del proceso administrativo. “Estamos tranquilos con el proceder administrativo y la transparencia del proceso licitatorio”, sostuvo el jefe comunal, quien además remarcó que la Caja de Jubilaciones municipal fue la única entidad que presentó ofertas en la licitación observada.

Bastián explicó también que el Municipio suele tercerizar determinados servicios, como la recolección de residuos domiciliarios y el mantenimiento de espacios públicos. En ese marco, indicó que inicialmente se alquilaron diez motoguadañas a la Caja de Jubilaciones y que posteriormente se resolvió avanzar con una licitación para adquirir equipos.

Ahora será el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos el organismo encargado de evaluar la denuncia y determinar si existieron irregularidades o perjuicios económicos en las contrataciones cuestionadas.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas