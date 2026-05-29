La Sinfónica entrerriana llega a su octavo concierto de temporada con un programa dedicado a la música rusa

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta este sábado a las 20, en La Vieja Usina.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este sábado 30 de mayo su octavo concierto de la temporada 2026. La presentación será a las 20, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el concierto contará con el auspicio del Ministerio de Cultura de la República de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y tendrá como invitado especial al flautista mexicano Abraham Sáenz.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la orquesta interpretará dos obras centrales del repertorio ruso del siglo XX: el Concierto para flauta y orquesta de Aram Khachaturian y Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky.

La primera de las piezas es una adaptación realizada por Jean Pierre Rampal a partir del célebre concierto para violín del compositor armenio. La obra se caracteriza por una escritura de gran complejidad técnica para el instrumento solista, además de una marcada presencia de elementos folklóricos y un importante desarrollo melódico y rítmico.

En ese marco, la participación de Abraham Sáenz aparece como uno de los puntos destacados de la velada. El músico se desempeñó como flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta de Cámara de la UNAM y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, además de integrar la Orquesta Sinfónica de Minería. A lo largo de su carrera obtuvo reconocimientos en distintos concursos nacionales e internacionales de flauta en México.

La segunda parte del programa estará dedicada a Cuadros de una exposición, una de las composiciones más reconocidas de Mussorgsky. La obra fue escrita tras la muerte del pintor y arquitecto Viktor Hartmann, amigo cercano del compositor, y toma como punto de partida una exposición homenaje realizada en 1873 con trabajos del artista ruso.

A partir de ese recorrido visual, Mussorgsky construyó una suite donde cada movimiento representa una escena o pintura diferente. Entre las piezas más conocidas aparecen Il vecchio castello, Bydło, Ballet de los polluelos sin nacer, Baba Yaga y La Gran Puerta de Kiev.

El concierto se sumará a una temporada que comenzó el 21 de febrero en La Vieja Usina con un programa integrado por la Sinfonía Nº 36 “Linz” de Mozart y el Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas de Ernest Chausson, junto a los solistas Luis Roggero y Antonio Formaro.

El segundo concierto del año se realizó el 28 de febrero con Gabriel Zepeda Jara como director invitado y la participación de la pianista Lilia Salsano. En aquella oportunidad se interpretaron obras de Enrique Soro, Edvard Grieg y Sergei Prokofiev.

La programación continuó el 14 de marzo con la dirección invitada de Yeny Delgado, la participación de Lucrecia Mauro y Raúl Vallejos como solistas, y un repertorio dedicado a Mendelssohn y Brahms.

Uno de los conciertos de mayor convocatoria se realizó el 25 de abril en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Allí, bajo la dirección de Luis Gorelik y con Alex Amsel como invitado, la Sinfónica interpretó La Gran Pascua Rusa, de Rimsky-Korsakov, y la Sinfonía Nº 6 “Pastoral” de Beethoven ante una sala con importante presencia de público.

Entre las propuestas más destacadas de la temporada también apareció el concierto especial dedicado a bandas sonoras del cine universal, realizado el 11 de abril en el Centro Provincial de Convenciones, donde la orquesta abordó música de Ben-Hur, Psicosis, El Gatopardo y El Halcón de los Mares.

La agenda 2026 se completó además con programas dedicados a Wagner y Stravinsky, y otro concierto realizado el 9 de mayo en el CPC junto al director invitado Rafael Delekta, con obras de Karłowicz y Tchaikovsky.

Con repertorios que atravesaron distintos períodos y tradiciones musicales, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos sostiene durante este año una programación amplia, con acceso gratuito y fuerte acompañamiento del público en cada presentación.

La Sinfónica acerca la música clásica a estudiantes entrerrianos

Los conciertos didácticos A Toda Orquesta de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ya comenzaron en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo General de Educación (CGE), reúne a estudiantes de distintos niveles educativos de toda la provincia para acercarlos al universo de la música sinfónica y sus instrumentos.

El ciclo contempla 23 conciertos especialmente diseñados para escuelas públicas, privadas e institutos, con programas diferenciados según el nivel educativo. Durante las funciones, niñas, niños y jóvenes pueden vivir una experiencia directa con la orquesta en vivo y conocer obras de grandes compositores de la música universal.

Las próximas presentaciones continuarán durante junio, agosto y octubre en La Vieja Usina de Paraná. Para participar las escuelas deben inscribirse a través del siguiente formulario