Trabajar hasta morir: Frigerio presenta una reforma jubilatoria con la edad más alta del país

La reforma previsional impulsada por Frigerio busca consolidar un brutal plan de ajuste y saqueo contra las y los trabajadores de Entre Ríos, en sintonía con las políticas nacionales de Milei. Hace años que la crisis previsional se traslada a las espaldas de los jubilados y trabajadores, con arbitrariedades sobre los diagnósticos de las causas del déficit, y con políticas hambreadoras sobre nuestros salarios que la desfinancian directamente.

El gobierno provincial sostiene que la Caja de Jubilaciones tiene un déficit crónico porque la relación entre activos y pasivos es matemáticamente insostenible, y agrega que la expectativa de vida aumentó y que por lo tanto hay razones de sobra para modificar las condiciones de las jubilaciones.

Esto es una nueva mentira deliberada del gobernador y su séquito. La Caja está desfinanciada por múltiples causas, algunas históricas como las deudas nacionales con la provincia o la quita de aportes patronales, solo por poner dos ejemplos. Sumado a una política sostenida de miseria salarial, impuesta gobierno tras gobierno y que Frigerio no hizo más que profundizar. Mantienen paritarias a la baja, pagando sumas fijas o montos en negro que no realizan aportes al sistema previsional. Sosteniendo la precarización laboral como forma de ingreso al Estado. Si realmente quisieran resolver el déficit deberían combatir el trabajo precarizado dentro del propio Estado, blanquear los salarios para capitalizar la Caja, y aumentar los míseros sueldos que percibimos, sin embargo el gobierno vuelve a recortar los derechos de los jubilados y a atacar los derechos de los trabajadores activos.

Trabajar hasta morir, morir para jubilarse

Se suma a esto que el proyecto de ley unifica progresivamente los requisitos en 65 años de edad y 35 años de aportes tanto para varones como para mujeres a partir de 2031, y eleva la edad a 68 años para los nuevos ingresantes al sistema previsional.

Esto es un ataque directo a los derechos conquistados, con una saña particular hacia las mujeres trabajadoras (a quienes se les aumenta la edad por 8 años) y condenando a la juventud a ingresar a un esquema previsional esclavista. Llevar la edad a los 68 años, edad que competiría con las jubilaciones más altas del mundo, implica obligar a trabajar hasta los últimos años de vida, eliminando la posibilidad de un retiro digno y merecido.

Este ataque a nuestro tiempo ganado de disfrute, tiene un brutal sesgo de género: al unificar las edades jubilatorias, no reconoce el trabajo de reproducción social que recae en las mujeres y que, por lo tanto, se suma a nuestro desgaste y explotación.

Aportes extraordinarios: ¿Las patronales? Bien, gracias

La reforma de Frigerio, da una discrecionalidad absoluta al poder ejecutivo mediante la declaración de la emergencia previsional. Habilita la imposición de aportes extraordinarios a los afiliados activos y pasivos para paliar “desequilibrios financieros”.

Se penaliza doblemente a los estatales, docentes y personal de salud. Mientras los salarios provinciales se encuentran pulverizados frente a la inflación y la canasta básica real, esta medida es una quita directamente del bolsillo de las y los trabajadores. La base de la solidaridad del sistema no debe salir de nuestros míseros sueldos, sino de aplicar impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y a los sectores más ricos de la provincia, como el agronegocio, que encima hoy, tienen cada vez más beneficios.

Ataque a los regímenes especiales

La reforma propone revisar y endurecer los regímenes especiales (como los de docentes o sectores insalubres), obligando a quienes se jubilen “antes” a seguir aportando (19%) hasta cumplir la edad del régimen general. Esto ignora por completo las condiciones de insalubridad y riesgo psicofísico a las que están expuestos los trabajadores de primera línea (salud, educación, etc.) y para los cuales fue justamente pensado. Forzar la extensión de la vida laboral en áreas de alto desgaste destruye la salud del trabajador y precariza la calidad de los servicios públicos esenciales.

Adiós a nuestro 82%

Una de las piedras en el zapato de los gobiernos que han querido ir por la Caja ha sido siempre que nuestro 82% está garantizado en la constitución entrerriana, eso hace que, salvo constituyente de por medio, no se pueda tocar. Sin embargo Frigerio, como la rata que es, encontró la forma de bajarlo. El proyecto de reforma propone entonces que, en vez de contar los salarios de los últimos 10 años, se tomen en consideración los de los últimos 20 años. Esto hace que, de hecho, los montos de las jubilaciones bajen violentamente. Sí, es el 82%, pero de un promedio bajísimo. Un escándalo a medida de los ladrones que gobiernan.

Desde el pie para ganar

Esta reforma los pinta de cuerpo entero: no les importa la salud, la educación ni las condiciones de trabajo, ni los trabajadores. Por el contrario están dejando bien en claro que su objetivo es destruir nuestras conquistas históricas y transformar nuestra provincia y país para beneficiar a unos pocos parásitos empresariales.

Por eso es criminal la complicidad de los sindicatos UPCN, SUOYEM y UDA, que han salido a defender este proyecto y quieren convencer a los trabajadores de que gracias a su sumisión con Frigerio lograron cosas positivas, así como el apoyo de “los díscolos” del peronismo que ya han salido a decir que van a votarla.

Entre ellos encontramos a Ángel Allende, secretario General de UPCN, exdiputado provincial del Peronismo e histórico dirigente implicado en actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función Pública y amenazas y aprietes, que declaró que el Gobierno Provincial de Rogelio Frigerio cuenta con los votos necesarios y señaló que lo más “importante” es sentarse a dialogar y “discutir”, que “hacerse los cocoritas en las calles”.

Por otro lado, Mirta Raya de la UDA describió como “justo y necesario” el debate que tiene por intención castigar a los trabajadores y recomienda “llevar tranquilidad a los docentes” y apuntó contra los sectores en lucha “porque sembraron pánico”. Por su parte los representantes de SUOYEM, como Fernando García celebraron la convocatoria del Gobierno “al diálogo”.

Si la reforma pasa, no es sólo por la burocracia sindical, sino por legisladores peronistas cómplices como Gladys Dominguez senadora del PJ por el departamento Feliciano y Nancy Miranda senadora por el PJ del departamento Federal.Para frenar este saqueo es importante organizarse bajo un plan de lucha y con movilización que desborde la burocracia y dirigencia peronista traicionera, que se han alineado detrás del plan de ataque de Frigerio y Milei y trabajan para descomprimir la tensión y la bronca social.

Desde Alternativa Estatal y Alternativa Docente en el MST en el Frente de Izquierda Unidad creemos que es posible enfrentar este ataque de Frigerio y sus cómplices. Por eso necesitamos que en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada repartición, hagamos asambleas y votemos un plan de lucha que paralice la provincia hasta que hagamos retroceder al tránfuga de Frigerio y a los entregadores seriales de la burocracia sindical. Las multitudinarias marchas demostraron que el pueblo rechaza esta estafa y que está dispuesto a luchar. No desperdiciemos esa fuerza, que podemos ganarla.