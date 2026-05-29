Samba Na Esquina invita a una nueva roda al mediodía en el Juan L. Ortiz

Samba Na Esquina invita a una roda al mediodía este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El grupo Samba Na Esquina realizará este sábado 30 de mayo una nueva edición de Samba de Mediodía, la propuesta cultural que reúne música brasilera, baile y encuentro colectivo en la ciudad de Paraná. La actividad comenzará a las 12, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Racedo 250 y tendrá entrada libre, con aporte voluntario.

La jornada se desarrollará al aire libre y contará con música en vivo, una tradicional roda de samba y espacio para bailar. Desde la organización recomendaron asistir con sillones o reposeras para disfrutar cómodamente del encuentro, que además tendrá servicio de cantina.

Cada presentación convoca a vecinos, músicos y bailarines que participan activamente entre palmas, canto y danza.

La formación está integrada por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian, Wanda Gaioli, Juan Bonetti, Mauricio Guastavino, Santiago Weber, Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz.

Bajo la consigna “O samba não pode parar”, el colectivo volverá a compartir una propuesta atravesada por el ritmo, la celebración y el espíritu festivo característico de la cultura brasilera.