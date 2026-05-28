Confirmaron la identidad de la mujer encontrada muerta en el río Uruguay

Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida el pasado 23 de mayo en aguas del canal secundario del Río Uruguay, a la altura de Concepción del Uruguay. Según se informó, la víctima fue identificada como Ángela Rosana González.

Desde la Policía solicitaron además que familiares de la mujer se presenten en la Jefatura Departamental Uruguay para ser interiorizados sobre el estado de la causa y las actuaciones judiciales en curso, según publicaron La Calle y 03442.

El hallazgo del cuerpo

El cadáver había sido encontrado en el canal secundario del río Uruguay, a la altura del kilómetro 170, cerca de las torres de alta tensión y al sur de Concepción del Uruguay.

El alerta fue emitido por personal de Prefectura del Puerto de Paysandú, lo que motivó un operativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos.

El cuerpo fue trasladado inicialmente hasta la bajada de lanchas del Club Regatas y posteriormente derivado a la morgue judicial para avanzar con las pericias correspondientes.

Investigación y autopsia

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Prefectura y peritos de Criminalística bajo las directivas de la fiscal María Occhi, quien intervino en la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que complicó inicialmente las tareas de identificación mediante huellas dactilares.

Ante esa situación, la Fiscalía dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia y otros estudios complementarios.

Los investigadores continúan trabajando para determinar las circunstancias y el momento del fallecimiento, mientras la causa permanece bajo reserva judicial.