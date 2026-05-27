De la ayuda de su hijo en el videoclip de Dai Dai a los dos premios AMA ‘s: Shakira en el mejor momento

La estrella pop Shakira se encuentra en la cima de su carrera, y no sólo porque es nuevamente la voz oficial de la canción de la Copa del Mundo, sino porque se posicionó con dos premios American Music Awards, horas después de haber revelado que su hijo, Milán “es un experto en fútbol” y la ayudó con el videoclip oficial de "Dai Dai".

A 25 años de carrera, la intérprete protagonizará el primer espectáculo de medio tiempo junto a Madonna y BTS, por lo que se mostró apasionada y sostuvo que será un concierto “extraordinario”.

El film de “Dai Dai” se estrenó el pasado sábado 23 de mayo y ya dio la vuelta al mundo, sin embargo, un pequeño productor que ya había colaborado con “Te felicito”, volvió a ser de ayuda: se trata de Milán, el hijo mayor de 13 años de la artista.

En los personal, la intérprete se mostró agradecida con su presente e incluso con los baches en su camino, tal como lo relató en diálogo con “The Times”: “Siempre guardaré esa gratitud en mi corazón hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”.

Sobre la colaboración de su hijo, la intérprete profundizó: “Es un verdadero experto en fútbol y me ayudó a encontrar imágenes de archivo. Conoce todas las estadísticas, todos los resultados de todos los partidos, de todos los equipos. Conoce a todos los jugadores, todas las camisetas”.

Los American Music Awards (AMAs) 2026 se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y allí, Shakira volvió a tomar protagonismo en una velada que estuvo marcada por la música latina.

La cantante se quedó con el premio a “Mejor gira del año” por “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, categoría en la que se impuso ante Beyoncé, que participaba con “Cowboy Carter Tour”; Kendrick Lamar con “SZA – Grand National Tour”; Lady Gaga con “The Mayhem Ball” y Oasis con “Oasis Live ’25 Tour”.

Además, se llevó el galardón como “Mejor artista latina femenina”, terna que compartía con Gloria Estefan, Karol G, Natti Natasha y Rosalía por votación del público. La misma estatuilla que ganó en cinco oportunidades de años anteriores, cuando la categoría incluía tanto a artistas hombres como mujeres.

La colombiana tiene un total de 12 premios AMA 's, sumados éstos últimos dos.

Fuente: Noticias Argentinas.