Agmer se reúne en Rosario del Tala para delinear el plan de lucha contra la reforma previsional y paritarias

En Rosario del Tala, delegados y delegadas de Agmer llevarán a cabo un nuevo congreso extraordinario definirá las estrategias a seguir en el marco del plan de lucha tras haberse declarado la situación de conflicto por no haberse llevado un nuevo encuentro paritario.

Cabe recordar que, en el acampe que el gremio realizó el pasado martes, su Secretario General advirtió que los trabajadores de la educación en Entre Ríos están “desesperados” económicamente.

“Los índices de docentes que se endeudan para llegar a fin de mes, los compañeros que no llegan y el pluriempleo en la docencia siguen aumentando. También crece el número de compañeros que dejan la docencia porque encuentran otra salida laboral mucho más remunerativa; por lo tanto, eso habla un poco del estado de situación de la docencia". Mencionó Abel Antivero a APFDigital.

Durante la jornada de debate de este viernes también se reafirmará el rechazo al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el Gobierno provincial. En ese sentido, el representante gremial anticipó que quienes acompañen la iniciativa oficialista serán “señalados” y tendrán “condena social caiga”.