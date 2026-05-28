El gobernador Frigerio destacó el rol del mercado asegurador para impulsar empleo e inversiones en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio disertó en la apertura del 11° Congreso Regional de Seguros, realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, volvió a colocar al desarrollo productivo y a la previsibilidad económica en el centro de la agenda provincial durante la apertura del 11° Congreso Regional de Seguros, realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Ante referentes del mercado asegurador de todo el país, el mandatario defendió la necesidad de fortalecer al sector como condición indispensable para impulsar inversiones, generar empleo genuino y consolidar un esquema de crecimiento con mirada federal.

El encuentro -considerado uno de los más importantes del calendario asegurador argentino- convocó a cerca de 800 asistentes entre ejecutivos de compañías, productores asesores, cámaras empresarias, organismos públicos y medios especializados. La actividad contó además con el respaldo institucional de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de entidades vinculadas al sector.

Frigerio compartió el acto inaugural con el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; la presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Myriam Clérici; y los directores de la revista especializada “100% Seguro”, Hernán D. Fernández y Leonardo Redolfi, organizadora del congreso.

Durante su exposición, el gobernador planteó que el mercado asegurador cumple un rol mucho más profundo que el de una actividad económica específica. Lo definió como una herramienta estratégica para el desarrollo, capaz de sostener la producción, respaldar inversiones y brindar estabilidad en contextos de incertidumbre. “Un país con un mercado asegurador fuerte abre las puertas al trabajo genuino, la innovación y el desarrollo federal”, afirmó ante el auditorio.

En ese marco, vinculó el crecimiento económico con la existencia de reglas claras y mecanismos de cobertura que permitan asumir riesgos productivos. Según expresó, no existe posibilidad de expansión empresarial ni de innovación si el sector privado carece de seguridad jurídica y previsibilidad. Bajo esa lógica, remarcó que uno de los objetivos centrales de su gestión es disminuir los niveles de litigiosidad que afectan al sistema productivo y desalientan nuevas inversiones.

“Si se castiga siempre al que genera empleo, es difícil que crezca el empleo”, sostuvo el mandatario, en una definición que sintetizó el enfoque económico que intenta imprimir a la administración provincial. La frase resonó especialmente entre los actores del mercado asegurador, un ámbito históricamente atravesado por debates vinculados con costos judiciales, cobertura de riesgos y sustentabilidad financiera.

Uno de los ejes más relevantes del discurso estuvo centrado en la transformación del Iapser, la aseguradora provincial que el gobierno busca reposicionar dentro del mercado nacional. Frigerio explicó que la actual administración impulsó un cambio de paradigma destinado a abrir la empresa hacia una lógica más competitiva y menos dependiente exclusivamente del Estado.

“Decidimos que el Iapser deje de ser una empresa cerrada sobre el Estado y sobre sí misma”, expresó. En ese sentido, detalló que el organismo logró modificar sustancialmente la composición de su cartera de clientes. Según precisó, la participación estatal pasó de representar el 80 por ciento al 60 por ciento, mientras que el sector privado creció hasta alcanzar el 40 por ciento de la actividad.

Para el gobernador, esa evolución no sólo representa una diversificación comercial, sino también una señal de fortalecimiento institucional. Definió al Iapser como una “garantía de previsibilidad, solvencia y visión de futuro”, capaz de acompañar a empresas de escala nacional y competir dentro de un mercado cada vez más exigente.

Frigerio también apeló a una mirada social y territorial del seguro. Lo describió como una “herramienta silenciosa que sostiene el trabajo y la producción”, aludiendo a su capacidad de amortiguar crisis derivadas de siniestros, eventos climáticos o contingencias económicas que podrían paralizar comunidades enteras. En una provincia fuertemente vinculada a la actividad agroindustrial y a las economías regionales, el concepto adquirió una dimensión particularmente sensible.

El mandatario insistió además en la necesidad de desarrollar productos ágiles y adaptados a las realidades del interior del país, donde muchas veces las coberturas tradicionales no logran responder a las demandas específicas de productores, emprendedores y pequeñas empresas. Sobre el cierre de su intervención convocó al sector privado a construir una agenda conjunta con el Estado provincial. “Hay un gobierno que quiere hacer equipo con ustedes y que está para acompañarlos”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Iapser, Myriam Clérici, valoró que Paraná haya sido elegida sede de un encuentro de semejante magnitud. Consideró que el congreso permitió mostrar el trabajo que la provincia viene desarrollando en materia de solvencia y modernización del mercado asegurador.

La titular del organismo destacó además que estos espacios resultan fundamentales para el intercambio de experiencias, la discusión sobre innovación tecnológica y el análisis de nuevas regulaciones. Según señaló, el desafío actual consiste en consolidar una empresa con proyección federal, sustentada en resultados técnicos sólidos y en una relación cercana con el cliente.

El 11° Congreso Regional de Seguros volvió así a posicionar a Entre Ríos dentro de las discusiones estratégicas del sector, en un contexto donde la actividad aseguradora busca redefinir su papel frente a los cambios económicos, tecnológicos y productivos que atraviesa el país.