Tecnología e inclusión: el desafío de construir un sistema que integre a las y los tarjeteros

La discusión que atraviesa hoy nuestra ciudad en torno a la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de estacionamiento abre una pregunta importante sobre el futuro del trabajo y el rol que deben tener las políticas públicas frente a estos procesos de transformación.

Desde el Municipio se ha planteado la incorporación de las y los tarjeteros al nuevo sistema, reconociendo la importancia de quienes durante años sostuvieron esta tarea cotidiana en las calles de la ciudad. Ese reconocimiento resulta fundamental en un contexto donde muchas veces la modernización tecnológica avanza dejando trabajadores afuera.

Las y los tarjeteros forman parte de la economía popular y representan mucho más que una tarea vinculada al estacionamiento: son trabajadores y trabajadoras que construyeron presencia territorial, vínculos cotidianos y una forma de organización del trabajo en el espacio público.

Por eso, este proceso también puede transformarse en una oportunidad para pensar cómo la tecnología puede ponerse al servicio de mejorar condiciones laborales, generar nuevas herramientas y fortalecer derechos, en lugar de profundizar la exclusión.

El desafío no es frenar la innovación, sino garantizar que las transformaciones se desarrollen con participación, diálogo y contemplando las realidades sociales de quienes viven de su trabajo todos los días.

Las discusiones que hoy se abren alrededor de las y los tarjeteros también permiten pensar debates más amplios sobre la economía popular, la inclusión y el lugar que tendrán las personas trabajadoras en un mundo cada vez más atravesado por la tecnología.

Porque el verdadero avance no es solamente tecnológico.

El verdadero avance es cuando el desarrollo va de la mano de la inclusión social y el cuidado de quienes sostienen la vida cotidiana en nuestras comunidades.

(*) Tarjeteros de Paraná nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)