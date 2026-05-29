Menos trabas con menos impuestos, más trabajo: la Entre Ríos productiva que vuelve a ponerse de pie

La adhesión de la empresa Granalier al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI) representa una gran noticia para Entre Ríos y especialmente para todo el entramado agroindustrial de nuestra provincia. La decisión de invertir más de 967 millones de pesos para ampliar su capacidad productiva y proyectar un crecimiento del 200 por ciento demuestra que, cuando existen reglas claras y previsibilidad, el sector privado responde con más producción y más empleo genuino.

No se trata solamente de números o de una ampliación industrial. Detrás de esta inversión hay familias entrerrianas que podrán acceder a nuevas oportunidades laborales, proveedores locales que fortalecen su actividad y una cadena productiva que se potencia. Empresas como Granalier, con más de dos décadas de trayectoria, son un ejemplo de cómo el trabajo, el esfuerzo y la inversión privada pueden convertirse en motores concretos del desarrollo regional.

Este proceso no ocurre por casualidad. Existe una decisión política clara del gobernador Rogelio Frigerio de construir una provincia que vuelva a generar confianza. Una gestión que entiende que el Estado no debe ser un obstáculo para quienes producen, sino un aliado estratégico que acompañe, facilite y genere condiciones para crecer. La transparencia, el orden en las cuentas públicas y la previsibilidad son pilares fundamentales para recuperar credibilidad y atraer inversiones que durante años eligieron otros destinos.

Hoy Entre Ríos empieza a mostrar una nueva etapa, donde el mensaje hacia el sector privado es claro: no se trata de poner más impuestos ni más trabas burocráticas, sino de brindar herramientas concretas para que las empresas inviertan, incorporen tecnología y generen trabajo de calidad. El RINI es una muestra de ese cambio de paradigma, porque promueve el desarrollo productivo con una mirada moderna, inteligente y profundamente vinculada al empleo genuino.

También debemos comprender que estas políticas públicas necesitan estar acompañadas por marcos normativos actualizados que permitan consolidar el crecimiento del sector agroindustrial. En ese sentido, impulsé y presente el proyecto de nuevo Código Rural, una herramienta fundamental trabajada con productores y especialistas en Derecho Agrario que busca modernizar la legislación vinculada a la producción, dotando de mayor seguridad jurídica, orden y previsibilidad a una de las actividades más importantes de nuestra economía provincial.

El proyecto de nuevo Código Rural representa un avance significativo porque responde a las demandas actuales del campo y de toda la cadena productiva. Actualiza normas que habían quedado desfasadas frente a las nuevas dinámicas del sector, promueve mejores condiciones para producir y fortalece la articulación entre el Estado y quienes invierten y trabajan todos los días para sostener el desarrollo de nuestras comunidades rurales. No hay crecimiento posible si la política no acompaña con herramientas modernas y eficientes.

La experiencia de Granalier demuestra que Entre Ríos tiene enorme potencial para crecer si existe una dirigencia comprometida con la producción y el empleo. Necesitamos seguir consolidando una provincia que premie el esfuerzo, incentive la inversión y entienda que el verdadero desarrollo llega cuando el Estado genera condiciones para que el sector privado pueda expandirse. Ese es el camino que defendemos: más producción, más empleo genuino y más oportunidades para los entrerrianos.

(*) Diputada provincial por el Departamento Feliciano.