Se presentará un libro que analiza el rol de las corporaciones del agro durante la última dictadura

En el marco del ciclo denominado A 50 Años del Golpe Cívico Militar, el dirigente agrario y escritor Pedro Peretti encabezará una jornada de debate este sábado 30 de mayo a las 20:30 en el espcio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Ernesto Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná. Durante el encuentro, el autor presentará su obra titulada El campo popular: 45 propuestas agrarias para el bien común, en la cual analiza el papel de las corporaciones del sector agropecuario durante la última dictadura y plantea un diagnóstico actual sobre la producción de alimentos en Argentina.

La actividad busca poner en la agenda la discusión sobre la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria y la necesidad de un modelo productivo que priorice el bienestar social por sobre la rentabilidad concentrada.

La disertación de Peretti propone un recorrido histórico y político que vincula las estructuras de poder económico consolidadas en los años setenta con la configuración actual del agro en el país. Según el planteo del autor, Argentina transitó desde los años noventa una transformación que reemplazó el modelo de chacra mixta por un sistema de monocultivo sojero caracterizado por la concentración de tierras y rentas.

El libro busca romper con el silencio del arco político respecto a la forma en que se producen, distribuyen y exportan los alimentos. Las 45 propuestas concretas que integran el texto funcionan como una hoja de ruta para una agricultura que el escritor define como democrática, desmonopolizada y sustentable.

Tras la presentación editorial y el debate con el público, la jornada continuará con una peña cultural que contará con la participación de destacados músicos y bailarines locales. El escenario recibirá a Pablo Medicci, Oscar Cacho Gauna y Antonio Gianelli, mientras que la danza estará representada por integrantes del Ballet La Greda.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas.

Desde la organización informaron que, si bien el acceso es gratuito, se solicita colaboración con un alimento no perecedero que será donado a un comedor comunitario de la zona.