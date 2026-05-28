El Gobierno nacional vetó el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada del periodista Alconada Mon

El Gobierno envió al Senado un pedido de retiro del pliego que nomina a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La nominación cuenta con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen, es decir, para ser votado en el Senado. Pero el oficialismo se niega a presentarla.

La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Javier Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.

Tal como dio cuenta La Nación, el pliego de Michelli reunió nueve firmas, la mayoría de los miembros de Acuerdos, que tiene 17 integrantes, pero el presidente de la Comisión, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se niega a presentar el dictamen.

Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.

Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado, pero el envío del pedido de retiro del pliego podría ponerle más tensión a la situación.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.

Aval a los jueces de la AFA

Lo más llamativo del caso es que, por cuerda separada, el Gobierno decidió darle luz verde a los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero penal económico.

Ambos magistrados son jueces de primera instancia del fuero penal económico; habían sido objetados por la Casa Rosada por sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

Sin embargo, ahora ese veto parece haber desaparecido. Desde el miércoles, emisarios de Pagotto dieron la orden de que se empiece a juntar firmas para los dictámenes de ambos postulantes.

Según pudo saber La Nación, tanto Galván Greenway como Catania habían iniciado negociaciones con la Casa Rosada y con Bullrich para que eliminara el veto a sus postulaciones. Parece que sus argumentos fueron convincentes, ya que el oficialismo ahora está dispuesto a firmar el dictamen para que puedan ser aprobados en la próxima sesión.

Más allá del pedido de retiro del pliego ahora restará saber cómo reaccionarán los senadores que hasta el martes reclamaban que se presentara el dictamen que ellos habían firmado. ¿Continuarán con la misma postura o ahora que el Poder Ejecutivo pide el retiro cambiarán de posición?

No obstante, el caso Michelli pone al Gobierno ante una disyuntiva. Para retirar el pliego necesitará validarlo en el recinto, con mayoría simple. Habrá que ver qué hacen los senadores que apoyaron la nominación antes del pedido de retiro del Poder Ejecutivo.